Consultorio de Vivienda: "Mi deuda y mi piso aparecen en el tablón de anuncios de la comunidad, ¿puede publicarse eso?"

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Gastos de la piscina

PREGUNTA Soy propietario de una vivienda en una comunidad de 122 vecinos. El año pasado el uso de la piscina fue desde el 15 de Junio al 15 de septiembre. Este año el uso (desconozco quién cambió la fecha de inicio) comenzó el 4 de junio.

Ahora unos 10 vecinos no quieren que se cierre el día 4 de septiembre. Proponen hasta el día 15 de septiembre. Quiero saber si puedo negarme a pagar los gastos que se originen (socorrista, mantenimiento de la piscina, depuradora, etc) por esta ampliación de uso.

RESPUESTA DE LA EXPERTA Tanto el inicio de temporada como el horario se acuerda o se modifica mediante el correspondiente acuerdo adoptado por la junta general.

Por lo tanto, si ahora desean ampliarlo hasta el 15 de septiembre deberá convocarse una junta para adoptar un acuerdo a efecto por mayoría simple salvo que la junta haya concedido esta facultad a la junta de gobierno para que pueda adoptar este tipo de decisiones de forma unilateral.

Toldo manchado

PREGUNTA Al pintar la terraza manché el toldo de mi vecina con algunas gotas que salpicaron. Ella me exige que le pague una tela nueva. ¿Hasta qué punto estoy obligado cuando dicho toldo tiene más de 4 años y le suele dar diariamente el sol?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Lo que no hay duda es que la señora no tiene culpa de lo ocurrido y que desde luego hay que reparar el daño causado como es retirar la gotas de pintura. Si para ello es suficiente con echar un producto sin dañar la tela del toldo no será necesaria la sustitución del mismo.

Piscina verde

PREGUNTA Vivo en una casa adosada y mi vecino tiene una piscina pequeña que ha dejado llena, sucia y sin activar el filtro desde más de un mes, mientras que él se ha ido a la playa. La piscina está verde, echa mal olor y está llena de mosquitos.

Hemos tenido que comprar una lámpara antimosquito para intentar solucionar el problema. ¿Qué podemos hacer? ¿Se puede obligar el vecino a que mantenga la piscina limpia cuando se va de vacaciones?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Puede denunciar los hechos ante el departamento de sanidad del ayuntamiento para que realicen la correspondiente inspección.

Ruidos del aire acondicionado

PREGUNTA Hace tres años que padecemos ruidos muy altos del aire acondicionado de un vecino, que está colocado debajo de la ventana de mi habitación. Hablamos con el propietario y con el presidente de la comunidad y nadie resuelve nada.

¿Qué puedo hacer? No podemos dormir y nos está afectando a la salud. Tenemos 70 y 73 años.

RESPUESTA DE LA EXPERTA La normativa municipal regula mediante ordenanza los niveles de ruido permitidos en el ámbito doméstico así como las distancia que deben mantenerse a la hora de instalar los aparatos tanto en el plano vertical como horizontal con el resto de las viviendas, precisamente, para evitar este tipo de situaciones.

Por ello, es aconsejable que realice una medición de ruidos en la franja horaria de mañana, tarde y noche para corroborar si efectivamente se supera el nivel de ruido permitido así como si se han respetado o no las medidas mínimas de distancia exigidas. Puede denunciar los hechos ante el departamento de urbanismo del ayuntamiento.

Publicar la morosidad

PREGUNTA La junta directiva de la comunidad de vecinos donde vivo y el administrador de fincas exponen una relación de viviendas con cuotas pendientes mensualmente en la cual indican el número de mi vivienda y la deuda que tengo, en dos tablones de anuncios.

Uno de ellos está ubicado al lado de los buzones; en mi buzón aparece mi nombre con apellidos y número de vivienda. Quisiera saber si vulneran la ley de protección de datos.

Ya que he visto que los datos de una vivienda están considerados datos de carácter personal, no hay discusión al respecto, ya que estos permiten identificar al propietario o al inquilino de la propia vivienda. ¿Me lo podrían aclarar?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Esta práctica vulnera absolutamente la protección de los datos personales no solo por informar de la deuda sino por indicar tanto el nombre como el piso, ambos datos de carácter personal.

El tablón de anuncios únicamente se puede utilizar en los casos en los que no se ha podido notificar al propietario al domicilio a efecto de notificaciones.

Asimismo, la LPH indica que la relación de deudores se informa con la convocatoria a los efectos de informales de la privación de su derecho a votar en las juntas si al inicio de la junta no se encuentran al corriente de pago de las deudas vencidas con la comunidad (arts. 15.2 y 16.2 LPH).