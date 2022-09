Tamarit anuncia una nova normativa per a consolidar els augments realitzats en professorat

Tamarit, acompanyada de l'alcalde de València, Joan Ribó, del secretari autonòmic d'Educació, Miguel Soler, i la directora general d'Inclusió Educativa, Raquel Andrés, han inaugurat el curs escolar -que compta amb un total de 803.860 alumnes en Infantil, Primària, ESO, Batxillerat i FP- en el CEIP El Grau de València, referent en projectes pedagògics vinculats a la sostenibilitat mediambiental, la innovació i la inclusió educativa.

Sobre aquest tema, ha destacat que aquest centre respon el model educacional que el Botànic ha implantat basat en la "tolerància i en la implantació de mesures tendents a aconseguir una societat més justa i cohesionada" enfront del "discurs de l'odi, de soroll demagògic i de crispació".

Tamarit ha recalcat sobre aquest tema que "no tots els Governs són iguals" i que a la Comunitat Valenciana s'està realitzant "una tasca "molt digna" com altres comunitats millor finançades. Encara que ha manifestat: "Mai estarem satisfets perquè l'Educació està viva i sempre hi haurà coses que resoldre".

Així, s'ha referit als més de 1.000 milions en què s'ha incrementat el pressupost destinat a Educació durant els cursos gestionats pel Botànic per a aconseguir "més professorat, més innovació, més inclusió educativa, millors infraestructures escolars, a més de programes i ajudes que incideixen en la potenciació de la igualtat d'oportunitats".

En eixe sentit, ha ressaltat la xarxa Xarxa Llibres que ha permès que "hui cap família s'haja de preocupar per la despesa dels llibres ni cap estudiant haja de passar vergonya d'acudir a classe sense llibres".

Sobre aquest tema, ha destacat que les editorials han realitzat "un esforç titànic" perquè materials de nou contingut estiguen ja a començament de curs i "si falta algun llibre d'una matèria molt concreta" ha garantit que estaran disponibles al llarg d'aquesta setmana.

Així mateix, ha destacat que altres de les novetats d'aquest curs són les aules de 2 anys gratuïtes per a tothom. "Totes les famílies que han volgut escolaritzar als seus fills de 2 anys, ho han pogut fer factible sense maldecaps econòmics el que permet tindre aquest resultat: un 83% del total de la població amb aquesta edat està escolaritzada", ha recalcat.

En concret, hi ha 4.900 xiquets i xiquetes de 2 anys matriculats en escoles infantils públiques, privades i les escoles d'Infantil i Primària. En eixe sentit, ha destacat que l'escolarització en aquest tram d'edat afavoreix un millor desenvolupament educatiu i socioemocional dels menors".

Així mateix, ha fet notar que a la Comunitat Valenciana "no hi ha cap barracó estructural", encara que si que existeixen aules prefabricades mentre duren les obres dels 158 centres que estan a punt de concloure o en construcció. En eixe sentit, ha ressaltat que els nous centres que es construïxen ja se'ls dota d'un sistema de ventilació creuada que renova l'aire i garanteix el confort climàtic.

Dels 78.659 docents que hi ha aquest curs en el sistema educatiu valencià, més de 10.000 treballen en els centres educatius de la ciutat de València". Sobre aquest tema, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha ressaltat que en els centres de Primària s'han passat dels 5.000 mestres de 2015, a quasi 6.200 per a aquest curs.

Igualment, ha ressaltat que s'han augmentat en 14 persones la plantilla de les 'escoletes' municipals i que així mateix han engegat programes com el "50/50", per a fer un ús més responsable de l'energia i han començat a instal·lar pèrgoles fotovoltaiques en col·legis.

CURS DE LA NORMALITAT

Tamarit ha declarat que, després de dos cursos marcats per mesures "extraordinàries" de seguretat i d'higiene per "culpa d'eixa maleïda pandèmia, retornem a les dinàmiques a les quals estem acostumats i amb una interacció entre alumnat i professorat molts més pròxima que és d'agrair".

Entre els pares sí que hi havia unanimitat en la satisfacció del retorn a la rutina, però entre els més xicotets, amb molts nervis pel primer dia després d'una nit en la qual han dormit poc, hi havia alguna queixa pel retorn a les classes després d'un estiu en el qual s'ho han passat molt bé. "Però és només el primer dia i després ja molt contenta en arribar al col·le i veure els amics", assenyala la mare d'una escolar de 4º de Primària.

Així mateix, agraeixen una tornada a l'escola sense mascaretes, encara que destaquen que els xiquets estaven tan acostumats a portar-la des del primer minut que fins i tot calia recordar-los que se la llevaren al carrer. Encara així, alguns d'ells la porten en la motxilla per precaució per si hi ha aglomeracions ja que segueix havent-hi contagis. En qualsevol cas, expressen: "Hi havia ganes de viure com abans, que ja tocava".