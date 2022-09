Salaya cree que el anuncio de que no habrá mina de litio a cielo abierto en Cáceres "es un triunfo de la ciudadanía"

"Sin duda era un proyecto negativo para la ciudad", ha incidido el regidor que ha trasladado a la empresa Extremadura New Energies (ENE) la "necesidad" de conocer el nuevo proyecto de mina subterránea, y la "responsabilidad a la hora de marcar los tiempos de lo que venga ahora".

En esta línea, ha vuelto a insistir en que el nuevo proyecto "tendrá que ser enjuiciado, analizado y tendrá que pasar por todo el proyecto de estudio de impacto ambiental", lo que significa que "empieza un proceso nuevo y tendrá que seguir todos los pasos para poder formarnos una opinión de qué es lo que se presenta", ha dicho Salaya este lunes a preguntas de los medios sobre este asunto en una rueda de prensa.

"Esto no es ni un sí ni un no", ha recalcado el alcalde, que ha subrayado que "pueden pasar muchas cosas" una vez se registre el nuevo proyecto y se inicie el estudio de impacto ambiental, el cual tiene en cuenta los factores económicos, medioambientales, la creación de empleo, etc... y que podrá ser "negativo" o "positivo".

A la espera de conocer el nuevo proyecto de mina subterránea, Salaya ha agradecido a la empresa que haya dado el paso de "enterrar" la idea de construir una mina a cielo abierto porque, cuando los promotores se reunieron con el equipo de Gobierno cacereño hace unos meses, el alcalde le trasladó que "dejasen zanjado" el asunto de la mina a cielo abierto para "empezar un etapa nueva".

"Ahora toca esperar a que se presente el nuevo proyecto para que podamos hacernos una opinión de él y podamos empezar a pensar en cómo afecta a la ciudad", ha recalcado, al tiempo que ha recordado que hay un proceso judicial abierto que "debería" resolverse "en los próximos meses", y en caso de que no sea favorable a los intereses de la administración regional, ahora "dormiremos más tranquilos sabiendo que la empresa ha renunciado ya a una mina a cielo abierto", ha concluido.

Cabe recordar que la empresa Extremadura New Energies (ENE) ha comunicado formalmente a la Consejería de Transición Ecológica de la Junta de Extremadura la retirada del proyecto minero a cielo abierto con el objetivo de "evitar la confusión de la ciudadanía", una vez que se está impulsando un nuevo proyecto que prevé una extracción subterránea.

Además, el consejero delegado de ENE, Ramón Jiménez, ha anunciado este lunes que confía en que se pueda registrar "formalmente" el proyecto de extracción subterránea antes de fin de año, una vez se resuelva el proceso judicial sobre la paralización del permiso de explotación, cuya resolución se espera conocer en los próximos meses.