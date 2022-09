CSIF lamenta que el curso comience "con centros sin plantillas completas" y reclama "la urgente cobertura de las plazas"

Esta circunstancia ocasiona, según la organización, "que haya alumnado que todavía no tenga a sus correspondientes docentes y no pueda iniciar las clases en condiciones". Por ello, urge a la Conselleria de Educación a cubrir todas las plazas.

CSIF afirma, en un comunicado ante el inicio de curso 2022-2023, que la Conselleria "todavía no ha cubierto reducciones de jornada". "Los titulares la solicitaron con la suficiente antelación; no obstante, la Administración aún no ha adjudicado las plazas que cubren las horas que restan hasta completar la jornada y, por tanto, hay aulas sin docente", critican.

En esta línea, el sindicato señala que esta circunstancia también ha afectado a algunas vacantes con jornada completa, que no salieron en las adjudicaciones de julio ni en la de la pasada semana, lo que ha generado que comience el curso sin que se hayan cubierto y, sin que, por tanto, todos los centros dispongan del conjunto de sus plantillas.

La central sindical lamenta que Conselleria, "a pesar de reclamarlo con insistencia CSIF las dos últimas semanas, no haya llevado a cabo la planificación necesaria para que todas las plazas vacantes y bajas estuvieran cubiertas este lunes de inicio de curso".

CSIF insta a que en las adjudicaciones de esta semana incluya la totalidad de las vacantes y bajas que aún no han salido para que los profesionales a quienes se las adjudiquen puedan incorporarse de inmediato.

Por otro lado, destaca "el especial esfuerzo llevado a cabo por los equipos directivos y, en general, por el personal docente, en este comienzo de curso, marcado por la eliminación de los refuerzos covid de años precedentes, por la elevada carga burocrática y por la intención de Conselleria de imponer los ámbitos en Secundaria -medida contra la que recurrió judicialmente CSIF-".

Por último, el sindicato apunta que ese deseo de imposición y una decisión cautelar posterior han derivado en votaciones rápidas en los centros, que en muchos casos han aceptado la aplicación de estos ámbitos para evitar que los cambios que hubieran provocado su anulación trastocaran toda la organización del inicio de las clases.