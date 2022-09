"Qué pena todo": el crítico mensaje de Ramón Espinar tras conocer los últimos movimientos de la izquierda en la Comunidad de Madrid

El exsecretario general de Podemos en la Comunidad de Madrid, Ramón Espinar, ha criticado este lunes que Podemos y Más Madrid finalmente hayan decidido no concurrir juntos en las próximas elecciones municipales. "Qué pena todo", ha lamentado en su perfil de Twitter tras acusar a ambos partidos de "renunciar a la unidad".

El objetivo inicial de la formación morada era crear un frente amplio con Más Madrid para unir fuerzas "para echar al PP", pero aseguran que Mónica García (líder de Más Madrid) ha dado "portazo" a esa opción. Así, la estrategia finalmente será ir por separado a la cita electoral madrileña que previsiblemente se celebrará en mayo de 2023.

Precisamente en la mañana de este lunes Podemos ha anunciado que el exatleta y tricampeón de Europa en atletismo, Roberto Sotomayor, será su candidato al Ayuntamiento de Madrid, por lo que se presentará también a las primarias de la formación cuando se convoquen próximamente.

De esta forma, Podemos concurrirá a las elecciones en la ciudad de Madrid, dado que en 2015 auspició la candidatura de Ahora Madrid liderada por la exalcaldesa Manuela Carmena y en 2019 no se presentó a los comicios tras la excisión de Más Madrid, aunque en la recta final de la campaña electoral de hace cuatro años el exsecretario general Pablo Iglesias brindó su apoyo a la candidatura de Madrid en Pie, que lideró el exedil Carlos Sánchez Mato.

Para Espinar, uno de los fundadores del partido morado, el hecho de que "los restos de Podemos" anuncien candidaturas en Madrid es "una jugada política nefasta". "Renuncian a la unidad, ponen a Yolanda en un brete y vuelven a demostrar que Madrid les da igual, que están a la supervivencia personal de los amigos", ha acusado en redes sociales.

Desde Podemos afilian que ahora lo lógico es buscar apoyos para conformar candidaturas conjuntas con las actuales fuerzas que componen Unidas Podemos, como IU y Alianza Verde. Se ven, además, con fuerza para superar a Más Madrid, ya que aseguran que su candidata, Rita Maestre, "tiene un perfil que no gusta en la izquierda".

Espinar no ha sido el único crítico con la decisión. El periodista Antonio Maestre ha instado a las formaciones a acordar "un pacto de no agresión pensando en la mayoría social". "Si no son capaces de llegar a acuerdos y no se soportan tendrían que evaluar la deserción en pos del proyecto mayoritario", ha defendido en redes sociales.

Según el periodista, el camino a seguir debería ser el de "dejar a la candidatura más potente en cada territorio" para no dividir el voto. "Podemos no tendría que presentar candidatura en Madrid porque Mas Madrid es poderosa y otras formaciones tendrían que abstenerse de hacerlo donde Podemos sea más fuerte", ha aseverado en un hilo de Twitter.