Domingo de Rastro con protestas de muchos vendedores por su nuevo emplazamiento en el jardín de las Heroínas de S5álvora y lunes de reclamar soluciones. Apenas 24 horas después de vivir una jornada "ruinosa y caótica" en el mercado ambulante de Madrid, los comerciantes apremian al Ayuntamiento a reunirse para consensuar un "lugar adecuado" que sea votado "entre todos los afectados" de la reubicación temporal de más de 150 puestos de la plaza General Vara de Rey, en obras hasta el 31 de diciembre.

"Queremos hechos, no palabras" reacciona para 20minutos la vicepresidenta y portavoz de la Asociación El Rastro Punto Es, Mayka Torralbo, a las recientes declaraciones del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, quien en la mañana de este lunes se había mostrado a favor de consensuar con los comerciantes "las mejores soluciones". Fuentes de la Junta Municipal de Centro aseguran que se sentarán con el colectivo afectado "tras el pleno de esta semana".

Según cuenta Torralbo, el Consistorio impuso "unilateralmente" el traslado de los vendedores del sector F del Rastro a la plaza que existe junto a la biblioteca Pedro Salinas (a 7 minutos andando de Vara de Rey) después de ver cómo los damnificados rechazaban de plano la propuesta que presentó a sus representantes el pasado 5 de septiembre por "la estrechez de las calles y las dificultades para la carga y descarga".

Y "de mal en peor", acota la líder de la asociación sobre el cambio. Como no fue hasta el pasado jueves cuando recibieron una carta de Cibeles anunciando el nuevo emplazamiento donde irían las casetas "sin planos, sin listados de los puestos ni los lugares de cada uno", este domingo "muchos comerciantes no sabían donde poner los puestos" y "otros -que tenían camiones o muebles pesados- fueron y se tuvieron que ir porque no podían descargar la mercancía".

¿El resultado?: "La zona que normalmente está hasta arriba, estaba vacía". Solo un tercio de los 164 puestos reubicados pudieron trabajar, y "muchos ganaron 5, 10 o 50 euros", cuando "solo de gastos fijos (sin contar sueldos, transporte o gasolina) tienen 50 euros, señala.

Ante esta situación, los comerciantes montaron una protesta con cárteles en los que culpaban al alcalde de 'sembrar el caos y la ruina en el Rastro'. De hecho, si no se llega a un acuerdo para el próximo domingo, Torralba advierte de que volverán a movilizarse. "No nos vamos a quedar con las manos cruzada cuando se está jugando con el pan de la gente".

En cambio, "a la Junta no le consta ‘follón’ este domingo en la zona como así se ha querido trasladar a la opinión pública. La policía municipal allí presente ha informado de q la jornada de Rastro se desarrolló con las incidencias normales de un primer día de nueva ubicación", aseguran las fuentes municipales.

Quejas sobre las obras: "Que sean de lunes a sábado"

Otra de las cuestiones que han indignado al colectivo y que, según Torralbo, prueba la falta de "voluntad política" es que fueran desalojados de su lugar original, cuando las obras de Vara del Rey podrían hacerse de lunes a sábado. "Como se ha hecho toda la vida". También opina que gran parte de los reubicados podrían haber desplegado sus puestos en la calle Amazonas y en gran parte de la plaza de Vara del Rey, conviviendo con las obras.

Almeida, por su parte, ha defendido que estas obras se llevan a cabo "para mejorar las condiciones del Rastro y para que pueda seguir creciendo". "Estas obras, la única finalidad que tienen, precisamente, es acondicionar mejor las instalaciones que hay en el Rastro y la única intención es que sea una de las principales señas de identidad", ha explicado a continuación.

De cara a la reunión con la Junta, la portavoz de la Asociación del Rastro Punto Es no tiene preferencia por ninguna localización específica. "Nosotros no tenemos una ubicación preferida, la tienen que elegir los comerciantes". Eso sí, apunta a que algunos vendedores, verían con buenos ojos instalar los puestos del sector F en "la calle de Puerta de Toledo a la Latina".