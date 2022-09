La Guàrdia Civil investiga l'incendi declarat en El Saler i pren declaració a testimonis

Segons ha informat l'Institut Armat, els agents han obert una investigació sobre aquest tema i estan prenent declaració a diversos testimonis.

Com a conseqüència de l'incendi, Gosálbez va compartir el dissabte de matí en el seu perfil de Twitter un vídeo de l'inici del foc, acompanyat d'un missatge en què denunciava que El Saler és "un polvorí al costat del mar". "N'hi ha prou d'excuses per a no actuar el risc d'incendis forestals és real", alertava, al mateix temps que denunciava un "fals ecologisme enfront de la seguretat dels veïns és demencial".

Diversos membres del Consell i de l'Ajuntament de València han instat Gosálbez a descobrir l'autoria d'eixe vídeo.