Gosálbez (VOX) sobre el vídeo del Saler: "S'està matant el missatger. Em vaig fer ressò d'una notícia"

Gosálbez ha indicat que "eixa notícia l'única cosa que deixava clara" és que "la Devesa del Saler està absolutament descurada" i "absolutament desprotegida", així com que "no es dona la seguretat necessària per part del govern" de la ciutat -Compromís i PSPV- "als veïns que allí resideixen".

Així mateix, el regidor ha mostrat la seua disposició i la del seu partit a col·laborar amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat si s'obri una investigació sobre aquest foc.

El representant de Vox s'ha pronunciat d'aquesta manera, en declaracions remeses als mitjans, després d'haver difós aquest cap de setmana un vídeo en el qual s'observava la fase inicial de l'incendi declarat en El Saler acompanyat d'un missatge en el qual denunciava que aquesta zona és "un polvorí al costat del mar".

"N'hi ha prou d'excuses per a no actuar, el risc d'incendis forestals és real", alertava el regidor, al mateix temps que denunciava un "fals ecologisme enfront de la seguretat dels veïns és demencial". Diversos membres del Consell i de l'Ajuntament de València han instat Gosálbez a descobrir l'autoria d'eixe vídeo.

"S'està matant el missatger. Jo l'única cosa que vaig fer va ser fer-me ressò d'una notícia, d'una notícia molt important a València com era un altre incendi més. Si no recorde malament, el tercer d'aquest estiu o un dels tres que hi ha hagut a la Devesa del Saler", ha exposat l'edil.

José Gosálbez ha asseverat que "el vídeo estava publicat amb anterioritat". "El vídeo el publica una veïna, el publica l'associació de veïns de la pròpia Devesa del Saler, i jo em faig ressò d'eixa notícia, d'eixa important notícia", ha insistit.

El portaveu municipal ha censurat que a partir d'ací "l'esquerra" haja eixit "a patolls, amb moltíssims mercenaris en xarxes socials", contra ell "i contra eixa notícia".

Després d'açò, ha al·ludit a les respostes rebudes per part de l'alcalde de València, Joan Ribó (Compromís); el seu vicealcalde, Sergi Campillo (Compromís), i la consellera d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica, Mireia Mollà (Compromís), i ha dit que mostren "l'absolut nerviosisme" de la seua coalició política davant les eleccions de 2023.

José Gosálbez ha considerat que eixa notícia també mostra "que no es dona la seguretat necessària per part del govern de Ribó als veïns que allí resideixen".

El portaveu de Vox en el consistori ha manifestat que "darrere de totes eixes manifestacions, tant de l'alcalde com del vicealcalde, de la consellera i d'altres membres d'eixa coalició comunista-catalanista és l'absolut nerviosisme que tenen previ a les eleccions". Estan molt nerviosos i estan patint i patint molt. Evidentment, ixen a atacar com siga a qui ix a fer-los ombra i dany", ha agregat.

Gosálbez ha opinat a més que "la reacció de l'esquerra demostra claríssimament que Vox té raó" i que els seus integrants estan "treballant molt bé i fent les coses perfectament". "Estem posant negre sobre blanc quina és la situació de la Devesa del Saler i això incomoda i molt a Ribó i als seus companys de govern".

"EN LA PORTA DE VOX"

Preguntat per si posarà el vídeo que va difondre en coneixement de la Guàrdia Civil perquè inicie una investigació i per si ha pensat posar-se en contacte amb les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat per a traslladar-los el succeït, l'edil ha mostrat la seua disposició a col·laborar si fora necessari.

"No he pensat absolutament res sobre això però, evidentment, si les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat toquen en la porta de Vox, en la porta de Pepe Gosálbez, els obrirem encantats i participarem i col·laborarem amb ells completament en l'aclariment d'eixe desastre natural que podia haver sigut i que gràcies a Déu va quedar en un xicotet incendi", ha respost. "Per descomptat que col·laborarem amb ells, com sempre", ha conclòs.