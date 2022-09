Mallada dice que Barbón no ha ofrecido ni una solución a los problemas de los asturianos

Y es que para Mallada el discurso de Barbón ha estado "totalmente alejado de la realidad". "Yo esperaba salir de esta intervención con soluciones a los principales problemas de los ciudadanos, de las familias que no pueden llegar a fin de mes por, entre otras cosas la excesiva fiscalidad y de como facilitar empleo para quien se quiera quedar en Asturias y no he escuchado nada de eso, ninguna solución", ha dicho Mallada.

Asegura la presidenta del PP que solucionar los problemas de los ciudadanos no es citarlos cono hace Barbón y ha destacado que lejos de ofrecer soluciones sólo pide perdón pero sin acompañar ese perdón de acciones claras.