Roman a l'UCI un jove futbolista de l'Atlètic Borriana després de ser agredit per un rival

Un jove de 17 anys, jugador de l'Atlètic Borriana-Salesians, roman a l'UCI de l'Hospital General de Castelló després de suposadament haver sigut agredit per un jugador contrari i caure al sòl durant el partit que va disputar dissabte passat el seu equip contra l'Atlètic Saguntí, segons han informat fonts sanitàries i de la Policia Local.

La Policia Local va rebre un avís del 112 en el qual s'indicava que un jove estava inconscient, encara que posteriorment va recobrar la consciència i va ser traslladat en una ambulància a l'hospital. La Policia Local va realitzar les primeres diligències després d'identificar als presents, que va passar a la Guàrdia Civil, que ha obert una investigació sobre l'ocorregut.

El club Atlètic Borriana-Salesians ha penjat un missatge en el seu compte de Facebook en què mostra el seu suport al jugador i li desitja una ràpida recuperació. Així mateix, expressa la seua "tolerància zero" amb la violència en els terrenys de joc.

Per la seua banda, l'Atlètic Saguntí ha assenyalat en un comunicat penjat en el seu web que, "en virtut dels fets ocorreguts en la disputa del partit amistós de pretemporada entre l'equip juvenil de l'Atlètic Borriana Salesians i el juvenil de l'Atlètic Saguntí el passat 10 de setembre, el club vol manifestar la seua condemna davant qualsevol acte de violència que ocórrega tant dins com fora del terreny de joc. L'objectiu de la nostra entitat no és un altre que el de fomentar la cultura de l'esforç i l'esport".

Així mateix, indica que l'Atlètic Saguntí prendrà "les mesures que siguen necessàries amb el/els responsable/s de l'esmentat succés".

Des del club desitgen una ràpida recuperació al jugador de l'Atlètic Borriana-Salesians. A més, l'Atlètic Saguntí es posa a disposició tant del club com dels familiars del jugador per a allò que necessiten.