Torres defiende la bonificación al transporte y Rodríguez (CC-PNC) le reprocha su "complicidad" con el Gobierno

En respuesta a una pregunta del Grupo Nacionalista en la sesión de control del Parlamento ha subrayado que Canarias es la comunidad autónoma "que más recibe por viajero" aparte de que los trenes de cercanías y media distancia, bonificados al 100%, solo lo usan el 10% de los usuarios.

Ha reconocido que "era de justicia" reclamar la gratuidad para el archipiélago porque inicialmente se había quedado fuera de las bonificaciones pero ahora Canarias es la única comunidad a la que se lleva el descuento en transporte urbano hasta el 50% de tal manera que si suman todos los transportes públicos, la subvención en la Península llega al 36% y en Canarias al 50%.

Torres ha afeado al Grupo Nacionalista como "partido de gobierno" que utilicen expresiones como "asesinato socialista" o "traición" y ha ironizado con que la traición fue firmar un convenio de carreteras en el que las obras no ejecutadas serían financiadas por el Gobierno regional.

Además ha apuntado que la próxima tarea será extender esta medida a lo largo de 2023.

Pablo Rodríguez, presidente del Grupo Nacionalista, ha indicado que frente a la inversión per capita "lo que le importa a la gente es cuanto les va a costar de su bolsillo coger la guagua" y entiende que "no debe ser sencillo poder justificar lo injustificable pero se está acostumbrando", ha espetado a Torres, a quien ha achacado también que "dijo en la Cámara que sería un agravio si no llegaba al 100%".

En esa línea se ha preguntado "por qué un ciudadano de Mérida puede viajar a Badajoz con un 100% y uno de Arucas, para ir a Maspalomas, la misma distancia, tiene que gastar de su bolsillo", con un ahorro anual que puede ser de hasta 1.300 euros.

Ha indicado que ningún canario se ha beneficiado de la gratuidad del transporte y rechaza que el presidente canario "aplauda con las orejas las decisiones de Sánchez, las justifica siempre".