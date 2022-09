FSIE-CV demana a Educació un compromís per a augmentar plantilles i "posar punt final als impagaments de la concertada"

Així mateix, ha sol·licitat a la consellera de d'Educació, Raquel Tamarit, que assegure la continuïtat de les escoles infantils d'iniciativa social i dels 5.000 llocs de treball que generen, en la seua majoria exercits per dones.

FSIE-CV ha traslladat a la Conselleria "la necessitat d'assumir els compromisos firmats en el curs 2007-2008 sobre la reducció de la càrrega lectiva dels centres concertats i se sent a negociar les plantilles dels centres. "Necessitem seguretat, suport i respostes", asseveren des de la federació.

D'aquesta manera, recalquen que, per a poder "implantar el treball per àmbits, donar hores al coordinador de benestar i, en definitiva, ajustar el dia a dia de les aules a la nova llei educativa, és imprescindible dur a terme una reducció de la càrrega lectiva, que suposaria augmentar fins a un 10% més d'hores en pagament delegat en Primària i entre un 28 i un 30% en Secundària".

En la pràctica açò significaria entre un i tres professors més en els centres de Primària i entre 4 i 12 en Secundària, depenent el nombre de línies, calculen.

A més, FSIE ha volgut aprofitar l'inici de curs per a recordar a la consellera "la necessitat d'acabar amb els impagaments i els retards en el pagament de les nòmines dels professionals que es generen en els primers mesos de cada curs escolar" i esperen que "l'anunciada ampliació de la plantilla de nòmines, que ja va sol·licitar FSIE en el seu moment juntament amb altres propostes per a agilitzar les gestions del pagament delegat, ajude a acabar amb aquest problema".

FSIE s'ha referit d'aquesta manera als "reiterats casos d'impagaments i endarreriments" en la nòmina de docents i personal educatiu que va portar al sindicat a posar la situació en mans del Síndic de Greuges el curs passat, que va resoldre que Educació "ha de garantir" l'abonament de les nòmines als docents i acabar amb els impagaments i les demores "innecessàries".

Així, ha assenyalat que "fa falta un punt final" perquè la situació "s'ha cronificat" al mateix temps que ha explicat que aquests impagaments afecten a les noves contractacions i variacions de nòmina, com a triennis, complements i hores de Pla d'Atenció a la Millora.

ACTUALITZAR ELS ACORDS

FSIE-CV recorda que va presentar la Conselleria al juliol un document sobre la implantació de la LOMLOE en els centres sostinguts amb fons públics, que proposava una sèrie d'accions com "la revisió de l'Ordre de Pagament Delegat, la negociació de les plantilles que permeta la reducció de la càrrega lectiva, homologació salarial, la recol·locació del professorat i l'actualització dels acords i addendes LOGSE per a adaptar-los a la nova Llei Educativa".

Quant a les escoles infantils, FSIE-CV ha reclamat que s'implanten mesures per a incrementar la partida pressupostària del Xec Escolar per al tram 0-2 anys per a garantir l'escolarització en aquest tram d'edat.

Finalment, el col·lectiu ha assenyalat la necessitat d'afavorir l'escolarització dels menors d'aquesta edat, ja que la gratuïtat d'ensenyament en el nivell 2 anys està garantida en qualsevol centre d'educació privat o públic.