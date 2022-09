Podemos dice que el discurso de Barbón fue como "un mitín en la FSA bastante aburrido y plano"

Palacios ha considerado que Barbón "pone realmente difícil no llamarle triunfalista" y ha lamentado que se ha dedicado a repasar los datos que más le interesan y obviar el resto. No obstante se ha mostrado dispuesto a negociar con el Gobierno unos presupuestos de progreso si por fin el presidente no se echa en brazos de la derecha.

Así, para Palacios es el colmo que Barbón anuncie que pagarán en octubre ayudas al alquiler que debía pagar en marzo o que anuncie como logro que el proyecto de ley LGTBI vaya salir a información pública con el retraso que lleva.

"En su mitín los fracasos son fracasos colectivos, eso sí los aciertos son aciertos de él y de la gente del Gobierno", ha indicado el portavoz de Podemos que ha incidido en que sin embargo los grandes logros de lo que habla son cuestiones que le vienen dadas por el Gobierno nacional de coalición.