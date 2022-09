AuronPlay expulsa a un 'streamer' de su serie de 'Minecraft' tras unos comentarios sexistas a una compañera: "Fue muy incómodo de ver"

AuronPlay está siendo muy aplaudido en las últimas horas por tomar la decisión de sancionar a uno de los integrantes de Tortillaland después de que realizara unos comentarios machistas a otra streamer.

Un vídeo viral de las últimas horas mostraba como Jabu, mientras jugaba con Mayichi en el servidor de Minecraft creado por el catalán, hacía todo tipo de 'bromas' que visiblemente molestaron a la joven.

"Ojalá cogérmela a ella", comenzaba la conversación que derivó en preguntas como "¿te gustan las pollas?", o "¿nunca has bateado unas buenas bolas?". Una situación cada vez más incómoda en la que Jabu incluso llegó a insinuar que querría "tener algo" con alguien presente.

Está claro que las palabras poco tenían que ver con la estrategia de grupo que supuestamente tenían en ese momento en el videojuego y que se realizaron en un contexto de poca confianza. Por eso, aunque Mayichi ha querido quitarle importancia, las declaraciones han sido muy criticadas.

"En su momento no quise decir nada porque, si decía algo, iba a ser más heavy todavía", se ha defendido en otro directo: "Hay gente que me ha acusado de no poner límites y yo sinceramente creo que los puse lo mejor que pude". Y ha añadido que no quiere que "le pase nada a nadie". "Por mi parte no voy a atacar a nadie, se han podido equivocar y en privado me han hablado los implicados para pedirme perdón", ha concluido.

Sin embargo, para Auron no ha terminado aquí el asunto. Dado que él es el máximo representante de todo lo que ocurre en la serie, se ha reunido con su equipo y han decidido que esos "comentarios feos" no tienen cabida en el espacio. "Son asquerosos y no se los tiene que hacer ni a Mayichi ni a nadie", ha declarado.

"Es un clip muy incómodo de ver, chistes que se pueden hacer con amigos, pero que para ser Mayichi una persona que no conoce demasiado se tomó demasiada confianza y ella parece incómoda", ha explicado.

"Tortillaland no es la barra de un bar, así que si vuelvo a ver un comentario así te vas fuera para siempre. En este caso Mayichi ha insistido que quiere dejarlo pasar, por lo que Jabu va a estar fuera 10 días mínimo", ha anunciado, una "sanción" para que "reflexione" y que se podría extender.

Una decisión que ha sido muy aplaudida por todos sus seguidores y por la comunidad, que siempre se queja de que se le dan espacios a comportamientos y personas que no lo merecen.