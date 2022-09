ANPE no descarta denunciar ante la Fiscalía que 700 docentes conocerán su instituto de destino con el curso iniciado

En un comunicado, el sindicato ha indicado que no esta no es la primera vez que reclama a la Consejería de Educación que adelante los actos de adjudicación, de tal manera que los profesores puedan organizar el curso "con tiempo suficiente y no incorporarse al aula cuando el curso ya está empezado".

"Ya se produjo una situación de desamparo la semana pasada, cuando faltaron más de 500 maestros en los centros educativos durante los primeros días de clase, cifras que ANPE Murcia predijo previamente y no las 200 vacantes que anunció la Consejería", ha precisado.

Según ANPE, más de 700 profesores del cuerpo de Secundaria, Técnicos de Formación Profesional, Escuela Oficial de Idiomas, Música y Artes Escénicas y Artes Plásticas y Diseño faltarán en las aulas de los institutos murcianos esta semana, lo que "deja a los menores en situación de desamparo, vulnerando su derecho a la educación".

En concreto, los docentes adjudicados esta semana se van a incorporar a las aulas el 19 de septiembre, "una semana después de que la totalidad del alumnado de Secundaria esté ya en el aula, con la problemática que conlleva tanto para alumnos como profesores tener que hacer frente a las ausencias del gran número de compañeros sin adjudicar".

Por un lado, según ANPE, los profesores que están incorporados tendrán que asumir las ausencias del profesorado que no lo está, "con el consiguiente exceso de trabajo", y, por otro, el alumnado también sufrirá "la pérdida de clases que no van a recuperar". A esto ha sumado "el nerviosismo de los alumnos nuevos que se incorporan en primero de la ESO y están, si cabe aún más, desubicados".

Del mismo modo, ha denunciado que la Consejería de Educación "todavía no tiene fecha prevista para convocar los actos de adjudicación de docentes de Religión", lo que se traduce, a juicio del sindicato, "en una falta de planificación puesto que las clases comienzan hoy en todos los institutos de la Región". Esto afecta a unos 40 institutos, lo que supone un total de 1/3 del total.

Por otro lado, ANPE ha vuelto a instar a la Consejería a reducir la ratio de alumnos por clase, de tal forma que el estudiantado reciba una atención educativa "de más calidad". Igualmente, la organización ha solicitado un descenso de horas lectivas hasta las 18 para disminuir la carga lectiva de los últimos años.