El valencià Jorge Yúdice, seleccionat en el IX Laboratori de Creació de Sèries de la Fundació SGAE 2022

Es tracta d'una iniciativa que la institució desenvolupa des de l'any 2013 amb el propòsit de promoure la creació i impulsar les experiències col·laboratives, l'intercanvi d'idees entre els creadors contemporani i brindar suport als autors i autores en el procés de creació.

El seu projecte de guió de sèries de televisió -'De buena familia', en coautoria amb Zebina Guerra (Las Palmas, 1984)- ha sigut triat pel jurat entre un total de 156 projectes. La dupla treballarà en la construcció del guió tutoritzats pel guionista i productor d'Aída, Julián Sastre, al llarg de quatre mesos en el Cartuja Center CITE de Sevilla.

A més, la Fundació SGAE els ha atorgat una ajuda econòmica de 4.000 euros per a les tasques d'escriptura. El jurat ha estat compost pel propi Sastre, Carmen Pla Ruiz i Teresa Bellón Sánchez de la Blanca, guionistes especialitzades en el gènere de comèdia detallen els responsables de la convocatòria en un comunicat.

Per primera vegada aquest 2022, i gràcies a la línia d'ajudes a la creació de laboratoris i incubadores de l'ICAA, la Fundació SGAE ha convocat tres laboratoris diferents per a la creació de sèries de televisió: sèrie dramàtica, sèrie de comèdia o sèrie històrica o documental. Tots ells es desenvoluparan al llarg de quatre mesos en les ciutats de Madrid, Sevilla i Santiago de Compostel·la, respectivament.

Dirigits els socis i les sòcies de SGAE, aquests laboratoris oferiran la possibilitat als seleccionats de desenvolupar els seus guions per a sèries de televisió sota la supervisió de quatre reconeguts guionistes de televisió: : Gema R. Neira (Fariña); Carlos Portela (Velvet Colección, Piratas) Iván Escobar (Vis a vis) i Julián Sastre (Siete Vidas, Aída).

A més de Yúdice i Guerra, i l IX Laboratori de Creació de Sèries de Televisió: Sèrie de comèdia està conformat pels següents autors: Emilio López Verdú (Palma, 1976) per Aladroc ; Marina Pereda (Burgos, 1989) i Marta González Gallego (Lleida, 1989) per Las del Opus; Inés Camiña (Bilbao, 1991) per María del Carmen contra el mundo ; Óscar Arenas (Madrid, 1975) per Supertrooper, i Marina Martín Laguna (Madrid, 1980) i Fran Navarro (Madrid, 1988) per Una serie de rupturas.

Jorge Yúdice es va graduar en l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) en l'especialitat de direcció cinematogràfica, formant-se després en diferents masters i postgraus de guió i narrativa.

Actualment, treballa com freelance, escrivint, realitzant i editant publicitat, videoclips i curtmetratges. Destaquen el seu docu-ficció 'Llums' per a Tv3, el curtmetratge 'Bus Story', amb més de cent seleccions i dinou premis nacionals i internacionals, i molt especialment 'Cocodrilo', curtmetratge estrenat en Berlinale en 2019, amb prop de dues-centes seleccions, més de cent premis nacionals i internacionals i candidat als premis Goya 2020.

Per la seua banda, Zebina Guerra va estudiar guió en l'ESCAC, on actualment imparteix classes com a professora de guió i narrativa. Combina el seu treball lectiu en l'ESCAC amb el desenvolupament de projectes de sèrie i llargmetratge, i ha col·laborat amb entitats i productores com El Terrat, Atresmedia Cine o TVE. 'Mi querida cofradía' (Marta Díaz de Lope), Premi del Públic en el Festival de Màlaga 2018, va ser la seua primera pel·lícula com a coguionista. 'Los buenos modales' (Marta Díaz de Lope) serà el seu segon llargmetratge, amb estrena prevista en l'hivern de 2022.