El 'youtuber' Carles Tamayo denuncia que le han bloqueado su cuenta de Instagram tras publicar un reportaje sobre Mundo Crypto

El youtuber Carles Tamayo, conocido por sus múltiples reportajes de investigación, denunció este domingo en Twitter que está siendo atacado en sus redes sociales para intentar eliminarle su cuenta de Instagram después de publicar un vídeo sobre Mundo Crypto.

El creador de contenido es conocido por reportajes entre los que se incluyen un documental sobre un pederasta de Barcelona gracias al cual pudieron detenerlo o uno sobre IM Mastery Academy, una supuesta estafa piramidal sobre inversión de criptomonedas que fue desarticulada.

Después de saltar al panorama nacional por su labor periodística, con algunas apariciones en los medios, el catalán continuó con otras piezas, como la del evento al que acudió el pasado 27 de agosto que se celebró en el WiZink Center de Madrid.

Tras semanas de polémica, Mundo Crypto, una compañía que ofrece formación sobre el mundo de las criptomonedas, celebró su presentación patrocinada por empresas catalogadas como 'chiringuitos financieros', aunque su fundador, Mani Thawani, siempre ha defendido que son una academia de formación y tecnología, por lo que no son una "entidad financiera ni vende ningún instrumento financiero".

Después de publicar el pasado miércoles su reportaje sobre el evento, en el que Carles Tamayo señaló que se 'vendía humo', el youtuber ha acudido a su Twitter para denunciar que su cuenta de Instagram ha sido suspendida.

El 24 de agosto me contacta Mundo Crypto, tras toda la polémica en medios de comunicación, para invitarme al "Metaverse Day" para que pueda ver de primera mano de que se trata y tenga la libertad de comentarlo en mi canal.



"El 24 de agosto me contacta Mundo Crypto, tras toda la polémica en medios de comunicación, para invitarme al Metaverse Day para que pueda ver de primera mano de qué se trata y tenga la libertad de comentarlo en mi canal", explicó. Sin embargo, se negó en el momento en el que le pusieron como condición para entrevistar a Mani Thawani que no dijera "nada malo de ellos".

Obviamente no caigo ante tales exigencias que distan de la "libertad" solicitada por ellos en twitter y que atentan contra la libertad de prensa y el derecho del ciudadano a una información veraz.



Finalmente, le volvieron a contactar para aceptar la entrevista sin ese "contrato abusivo", y la realizó en Twitch, donde el fundador le dijo a Carles Tamayo que "tiene incultura", "no tiene argumentos" y es "un vendehúmos", y por eso busca crear "una prensa descentralizada".

Desde entonces todo de cuentas me empiezan a linchar al segundo de subir un tuit sobre Mundo Crypto o Thawani. La mayoría de ellas se ve de lejos que son falsas como destapa el usuario @nn_dgg.



Tras esto, empezó a recibir ataques en redes de múltiples cuentas que lo criticaban por sus publicaciones sobre Mundo Crypto. Y, después, empezaron a avisarle de que le iban a bloquear su cuenta de Instagram a no ser que borre su reportaje sobre el evento de criptomonedas.

Instagram me bloquea la cuenta y me notifica que he suplantado la identidad del YouTuber Carles Tamayo (o sea: yo).



Mirando mensajes veo que varias cuentas me notifican que me la devolverán si borro el reportaje. pic.twitter.com/VhaUnPthic — Carles Tamayo (@TamayoStuff) September 11, 2022

"Se ve que alguien tiene una cuenta verificada robada y cobra para eliminar cuentas", opinó Carles Tamayo. "Se pone mi foto de perfil y mi descripción y hace una denuncia a Instagram. Como que yo no tengo la cuenta verificada (no ha habido manera en estos años) y de manera automática me eliminan la cuenta".

"En cuanto Instagram me la devuelva, por el mismo sistema me la volverán a tirar una y otra vez", explicó. "Una forma de censura muy eficiente: o dices lo que nosotros queremos o no dices nada".

un trabajo periodístico veraz. Concienciando a jóvenes y no tan jóvenes sobre el peligro de ciertas estafas y divulgando sobre sus métodos mafiosos.



"Un ataque no solo a la libertad de prensa y de expresión, sino un ataque a mi fuente de ingresos y mi trabajo", criticó Carles Tamayo. "Hasta entonces debo anular todas las campañas de publicidad solo por haber hecho un trabajo periodístico veraz. Concienciando a jóvenes y no tan jóvenes sobre el peligro de ciertas estafas y divulgando sobre sus métodos mafiosos. Quienes hacemos periodismo online estamos desprotegidos. Solos ante estafadores a quienes todo les vale".