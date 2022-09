El delegado del Gobierno pide un "uso responsable" de los bonos gratuitos en tren para evitar problemas con las plazas

"No es un problema de plazas si no de reserva de plazas que quedan vacías", ha dicho a preguntas de los periodistas. Además, ha incidido en que hubo en las mismas un refuerzo, con "14.000". "Con nuevas frecuencias y recuperando líneas como la de Ourense-Santiago de primera hora".

"Que tengamos esos problemas en ciertos frecuencias demuestra que la medida ha sido bien acogida, masivamente la gente está cogiendo los bonos", ha señalado Miñones. No obstante, ha asegurado que se trata de una medida "nueva" con la que se está "aprendiendo".

Por ello, no ha descartado, ante los problemas denunciados, que se adopten otras decisiones como "seguir mejorando las líneas o reforzando en las que haya más problemas". Por otra parte, ha hecho un llamamiento al incidir en que "muchas de estas líneas no son al cien por cien ocupadas" por existir reservas de plazas que luego "no se ocupan".

Por este motivo, ha pedido "responsabilidad" a quienes no las vayan a usar para anularlas y dejarlas libres, al tiempo que ha instado a "no acumular viajes en las frecuencias más demandadas". A ello, ha sumado sacar los billetes de "forma anticipada".

En cuanto a los que no hacen uso de las plazas, aún teniendo el bono, no ha descartado la posibilidad de plantear sanciones. "Pero de momento vamos a buscar la responsabilidad de la gente", ha insistido.

DESCUENTOS EN AUTOBÚS

El delegado del Gobierno en Galicia, José Miñones, ha hecho estas declaraciones en un acto en Betanzos, en el que ha reivindicado los descuentos del Ejecutivo central en los billetes de autobús.

Lo ha hecho en una visita al municipio coruñés para abordar el funcionamiento de los descuentos activados por el Gobierno desde el pasado 1 de septiembre en el transporte público terrestre, donde ha destacado el "ahorro para las familias".

El delegado ha valorado el impacto de esta decisión en Galicia por la dispersión poblacional y la existencia de 3.400 líneas interurbanas. José Miñones ha puesto en valor el descuento del 50% del precio del billete del que disfrutan los usuarios, del que el 30% está costeado por el Gobierno central mientras el 20% restante es complementado por la comunidad autónoma, ha recordado.

"El Gobierno está sufragando la mayor parte del descuento en estos transportes que son de competencia y titularidad autonómica", recalcó Miñones, que agradeció a la Xunta su colaboración e insistió en demandarle transparencia y lealtad institucional.

Concretamente, en el área metropolitana de A Coruña, se benefician mensualmente los 300.000 viajeros y viajeras que utilizan sus 400 líneas, según la Delegación del Gobierno. "Una persona de Betanzos que trabaje en A Coruña ahorrará más de 60 euros al mes en autobús y abonará poco más de 25 euros en transporte público", ejemplificó José Miñones, que estuvo acompañado en su visita por la alcaldesa del municipio, María Barral, y por la subdelegada en A Coruña, María Rivas.