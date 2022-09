El rector de la US pide más ayudas para que "nadie se quede atrás" por la inflación

El rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, ha pedido a la Junta de Andalucía que este curso, que empieza este lunes en la institución académica hispalense, se articulen, desde el punto de vista presupuestario y en materia de ayudas, especialmente, para los estudiantes, "medidas especiales" para que "nadie se quede atrás" en un contexto económico de alta inflación que se "vive y se presume" que va a seguir golpeando a las familias en los próximos meses.

En 2022, más de 1.472 estudiantes se beneficiaron de 3.367 ayudas propias concedidas por la US, con un presupuesto de 1,480 millones de euros. Algo más de 1.425 fueron ayudas de matrícula, 239 de residencia, 640 de desplazamiento y 1.063 ayudas de material. Castro ha asegurado que, por parte de la US, se mantendrá la "tónica" de una "sensibilidad especial" con este asunto, al tiempo que ha defendido que Sevilla es una de las que "mayor" partida reserva a estas ayudas.

Éste es uno de los llamamientos que ha hecho Castro con motivo del inicio del curso académico 2022/2023, en el que, en el ámbito nacional, ha vuelto a reclamar "cambios extraordinarios" en el articulado de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) para que ésta no sea fruto de un pacto "entre partidos" y sí de un pacto de Estado. Preguntado sobre el sistema de elección de rector, que la LOSU obliga a que sea mediante sufragio universal y no mediante el Claustro, que es el modelo actualmente vigente en la US, Castro ha recordado nuevamente que "todos los rectores del sistema español apoyan que no se limite la autonomía" y sí que "se mantenga la doble posibilidad de elección". "No somos los únicos", ha defendido el rector, aludiendo a universidades francesas y alemanas que comparten el mismo modelo.

En el contexto autonómico, y poco antes de que el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez-Villamandos, mantenga una reunión con todos los rectores andaluces, Castro ha reclamado "resolver el desaguisado" del fallido modelo de financiación del anterior mandato para "garantizar la suficiencia financiera" y una "revisión" de la oferta de títulos de grado. Sobre financiación, el rector de la Universidad de Sevilla ha solicitado que haya un incremento de los recursos en los próximos presupuestos andaluces del 2,8% "lineal" en el sistema público andaluz. En el caso de la US, ese aumento se sumaría a los cerca de 500 millones de euros de presupuesto con el que cuenta la institución anualmente.

Entre las novedades con las que arranca el curso en la US, el rector ha destacado el adelanto del calendario académico, de forma que éste es el primer curso en el que se estrena el adelanto de los exámenes de septiembre (segunda convocatoria) a julio; y los de diciembre (tercera convocatoria) a noviembre. El objetivo, ha remarcado Castro, es "dar salida a las dificultades" con las que se encontraba una parte importante de los estudiantes, en especial, los que solicitan becas del Ministerio. Esta primera semana del curso 2022/2023 será "escalonada" ya que todavía se están haciendo exámenes de septiembre del curso anterior.

Igualmente, y también relacionado con exámenes, el rector de Sevilla ha reiterado el "llamamiento" a que "se lleve a cabo el procedimiento para que exista una única prueba nacional" para "ordenar" la entrada en la Universidad -antigua Selectividad-, así como para que se abra "una reflexión sobre la prueba en sí misma". Castro se ha mostrado partidario de que el sistema de acceso sea "más razonable" y con horquillas de calificaciones que "no lleguen a 14 puntos". Por contra, ha calificado de "contrasentido" que hubiera un examen de acceso por cada centro.

Este curso, se han matriculado por primera vez en un grado de la US 10.447 estudiantes. La oferta de plazas ha sido de 10.573 por lo que quedan libres en un "pequeño grupo de titulaciones". En cuanto a la movilidad, en Erasmus, la US ha "recuperado" los números tanto en financiación como en estudiantes que salen de Sevilla a otras universidades. Son 4,12 millones de euros los captados para este programa (un 38% más que en el curso anterior) y serán más de 2.200 los alumnos que saldrán con una beca como ésta. Las novedades en materia de oferta académica se resumen en cuatro nuevos másteres propios oficiales, a saber: el Máster Universitario en Electroquímica, en Investigación e Innovación Educativa, en Logística y Gestión de Operaciones y en Publicidad y Gestión de Contenidos.

En el capítulo de infraestructuras, el rector Castro ha anunciado el traslado al campus de Humanidades, en la Fábrica de Tabacos de la calle San Fernando, de la Facultad de Filosofía, en Ramón y Cajal desde que se inició la reforma de la histórica sede de la US. Igualmente, este curso comenzarán las obras del nuevo aulario del Centro Andalucía Tech Escuela Politécnica Superior (Cateps), en el Parque Científico Tecnológico Cartuja, y continuarán los trabajos en Agronómica. Asimismo, se empezará la primera fase de la rehabilitación de la Iglesia de la Anunciación y "en días", y antes de lo previsto, se descubrirá la puerta de la Fama, entrada principal y emblema de la US, que ha sido sometida a una limpieza e intervención de conservación en los últimos meses.

El rector ha llamado especialmente la atención sobre la "captación de talento" en materia investigadora por parte de la US, con 500 científicos incorporados y ha defendido que de la plantilla de personal docente e investigador con el que cuenta Sevilla (4.480 personas), tan solo el 10% es personal asociado, una cifra "completamente alejada de lo que aduce el ministro" de Universidades para defender las medidas recogidas en la LOSU, con las que Castro ha alertado de que se producirá un "colapso" y se generarán "dificultades" a los más jóvenes que quieran iniciar una carrera en el mundo de la investigación.

Sobre la "posición líder" de la US en el contexto mundial, Castro ha puesto el énfasis en los ránking (desde Shanghai al QS y Simago), la Asociación Iberoamericana de Posgrado --que lidera la Hispalense-- a la que se han sumado más de 300 universidades y a la incorporación de dos nuevas universidades, hasta alcanzar las ocho, al proyecto Ulysseus que coordina la US.