Pediatres valencians critiquen la falta de "dades concretes" sobre la vacunació d'adolescents contra el papil·loma

Els pediatres valencians denuncien "la falta de planificació de la Conselleria de Sanitat Universal i Salut Pública" en haver-se anunciat que la vacunació s'iniciaria coincidint amb el curs escolar 2022-2023, i a data de hui, "encara no poden concretar quan s'inclourà en el calendari vacunal". Tot açò, adverteixen, "ha generat moltes consultes per part de les famílies, que no han pogut ser resoltes de manera satisfactòria" pels professionals.

En aquest sentit, la SVP recomana la vacunació dels preadolescents enfront del VPH en tots dos sexes a partir dels deu-dotze anys, en línia amb les recomanacions de l'Associació Espanyola de Pediatria, a través del seu Comité Assessor de Vacunes.

A Espanya, 7,8 de cada 100.000 dones patiran càncer de coll d'úter a l'any, segons dades de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM). Tot i ser més comú en les dones, també els homes s'infecten, tenint risc de patir càncer de penis, escrot i anus. En tots dos sexes,s'ha relacionat el virus del VPH amb càncers anogenitals i de cap i coll, en edats mitjanes de la vida.

La vacunació de tots els preadolescents, dones i homes, enfront del VPH ajudarà a incrementar les cobertures vacunals actuals, generant un major impacte en la disminució de malalties relacionades amb aquest virus en disminuir la seua circulació.

La SVP també adverteix que, en aquests anys de pandèmia, les vacunacions infantils han descendit i, amb açò, malalties quasi desaparegudes com la pallola, la diftèria i la poliomielitis, podrien ressorgir, amb el risc que suposen per a la salut de milions de xiquets.

VIRUS RESPIRATORIS AMB EL RETORN A LES AULES

D'altra banda, el col·lectiu recorda que el col·legi pot ser un lloc de contagi, tant per a infeccions comunes com per a la covid. A infeccions com la conjuntivitis o catarros poden sumar-se a la tardor altres patologies, que afecten especialment als xiquets, com la gastroenteritis per rotavirus i la bronquiolitis, la incidència de la qual podria augmentar amb la finalitat de les restriccions enfront del coronavirus.

Per aquest motiu, els pediatres recomanen que els xiquets malalts no acudisquen al centre escolar, ja que un xiquet malalt no es troba bé i a més és un focus de contagi per als seus companys.

Per tot açò, els pediatres valencians incideixen en la importància de mantindre actualitzat el calendari de vacunació, seguint les immunitzacions recomanades per les societats científiques.

En un xiquet es poden previndre moltes malalties mitjançant les vacunes, i evitar la saturació d'una Atenció Primària que arrossega des de fa anys els mateixos problemes, amb falta de pediatres i de recursos materials i roïnes condicions laborals. Per a la SVP, si se segueix aquesta tendència, les consultes infantils d'Atenció Primària es col·lapsaran de nou aquest curs, i es posarà en perill l'adequada atenció sanitària pediàtrica.