Renfe transporta a 2 milions de viatgers en AVE i Llarga Distància aquest estiu amb origen i destinació a la Comunitat

La companyia finalitza aquest estiu de 2022 amb un augment de 425.000 viatgers a la Comunitat Valenciana, la qual cosa suposa un increment de fins al 30% en comparació del mateix període de 2021. Entre els servicis comercials més sol·licitats es troben els de Madrid-València, Madrid-Alacant i València-Barcelona, detalla l'organisme en un comunicat.

Aquestes dades "reflecteixen un balanç positiu i que el nombre de viatgers avança en la seua recuperació progressiva als quals hi havia abans de la pandèmia de Covid-19". L'"elevat índex d'ocupació registrat aquest estiu demostra la gran confiança que continuen depositant els viatgers en Renfe, i especialment en l'AVE, que segueix sent l'opció preferida per a viatjar per a una gran majoria d'espanyols", agreguen.

Els quasi dos milions de viatgers que han utilitzat aquest estiu els trens AVE i Llarga Distància de Renfe amb origen i destinació la Comunitat Valenciana han evitat l'emissió de 90.000 tones de CO2 si hagueren viatjat amb cotxe (la circulació d'uns 1,4 milions de vehicles privats aproximadament).