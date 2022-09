Guardiola propone a Vara negociar los presupuestos para 2023 antes de que el anteproyecto entre en la Asamblea

A juicio de Guardiola, ésta sería la "mejor manera" de materializar los "pactos necesarios" que le ha ofrecido en las últimas semanas en materia de Sanidad, Educación y Financiación, con el objetivo de las cuentas "ya estén concebidas desde la base de un diálogo y trabajo mutuos".

María Guardiola ha trasladado esta propuesta a Fernández Vara a través de una carta que este mismo lunes ha registrado en la Presidencia de la Junta de Extremadura, en la que le señalado que recibe "con agrado" la propuesta de negociar los presupuestos, y reafirma que los equipos del PP de Extremadura ya está "preparado para trabajar conjuntamente en esa negociación" de las cuentas extremeñas.

En cualquier caso, la dirigente del PP extremeño ha advertido, a través de rueda de prensa en Mérida, que su "mano tendida no es un cheque en blanco", sino que "pactar las bases de la principal herramienta de la política extremeña el próximo año exige concreción, exige trabajo, cintura y capacidad de renuncia".

Por eso ha instado a Vara a negociar "sin las cartas marcadas y sin líneas rojas", tras lo que ha considerado que "no es momento para el rodillo, para la imposición y para la arrogancia política", sino que "es hora de construir juntos un futuro a la altura de esta tierra", ha señalado.

"Responda a mi llamada, señor Vara", ha pedido Guardiola al presidente de la Junta, al que le ha instado a construir "desde abajo, el presupuesto que necesitan los extremeños para afrontar una nueva crisis".

LOS TIEMPOS ACTUALES "EXIGEN SERIEDAD"

En ese sentido, ha reiterado que el PP extremeño "solo quiere acuerdos por Extremadura y por los extremeños", tras lo que ha considerado que los tiempos políticos actuales "exigen seriedad, responsabilidad y mirada larga".

Por eso, se ha dirigido al presidente de la Junta para señalar que "está en sus manos, señor Vara, que juntos construyamos un mejor porvenir", ya que tiene las propuestas del PP extremeño "encima de mesa", por lo que ahora "depende del Gobierno socialista que estas medidas urgentes y necesarias se pongan en marcha o que, para desgracia de todos, acaben tiradas en una papelera por puro sectarismo político", ha apuntado.

En su intervención, Guardiola ha considerado que "vienen tiempos muy duros, de incertidumbre y zozobra", marcados por una "crisis y una inminente recesión económica que se cebará, como siempre, con los más vulnerables", y ante esa situación "la anticipación es vital".

Por eso ha considerado que "cualquier aportación, venga de donde venga, si acaba beneficiando a los ciudadanos, debe ser contemplada", tras lo que señalado que "un buen gobernante no puede despreciar medidas eficaces porque vengan del PP y no se les hayan ocurrido a ellos", tras lo que ha lamentado que la "soberbia" de Vara "no es propia de un político de nuestros días".

Con la inflación por encima del 10 por ciento, el precio de la luz, del gas, los combustibles, las hipotecas, la cesta de la compra, una guerra en Europa, "Extremadura necesita un plan", que sea "ambicioso, eficaz, realista y fruto del acuerdo de los dos grandes partidos de esta tierra", con el objetivo de "estar preparados para lo que viene".

Ante esta situación, ha recordado que el PP de Extremadura ha propuesto en las últimas semanas estos tres pactos que "garanticen el Estado del Bienestar y preparen nuestra economía para el turbulento 2023", y que son un Pacto por la Sanidad; un Pacto por una Educación que "elimine los recortes, que dignifique y mejore las condiciones laborales de los docentes, y un trabajo conjunto por un modelo de financiación autonómica que "asegure la llegada a nuestra región de los recursos que merece el pueblo extremeño".

Unos pactos para los que aún no ha recibido respuesta del presidente de la Junta y "el tiempo pasa", de ahí que le haya enviado una carta al presidente de la Junta de Extremadura este mismo lunes para "no perdamos ni un segundo más y que la proactividad sea mutua", ya que según ha dicho, todavía hay "margen de actuación y consenso para responder a las demandas de la sociedad extremeña".

ENCUENTRO CON EL SECTOR ECONÓMICO

Por otra parte, Guardiola ha avanzado que este miércoles, responsables del PP de Extremadura se van a reunir con el sector turístico en un nuevo encuentro de 'Habla Extremadura', que tendrá lugar en el Centro Cultural las Claras de Plasencia.

Un encuentro con "un sector clave para posicionar a Extremadura en el mundo", y que se celebra en el marco de su objetivo de "escuchar a todos los sectores" para posteriormente actuar, ha concluido.