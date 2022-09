Un total de cinco películas del Festival de San Sebastián aspiran al Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country

El galardón será entregado por el lehendakari, Iñigo Urkullu, el próximo día 23 a las cinco de la tarde en la sala club de prensa del Kursaal en el marco del Zinemaldia, según han dado a conocer el Secretario General de Transición Social y Agenda 2030 del Ejecutivo Vasco, Jonan Fernández, y el director del certamen donostiarra, José Luis Rebordinos, en rueda de prensa.

Las películas candidatas son 'Great Yarmouth-Provisional Figures', dirigida por Marco Martins, que compite por la Concha de Oro en la Sección Oficial; 'En los márgenes/ On the Fringe', un filme de Juan Diego Botto; 'Tori et Tokita', de los hermanos Dardenne, ambas seleccionadas en Perlak; 'Ruido', de Natalia Beristain, que tendrá su estreno mundial en la sección de Horizontes Latinos, y 'Mi vacío y yo', de Adrián Silvestre, que forma parte de la selección de Made in Spain.

El jurado del Premio Agenda 2030 Euskadi Basque Country estará compuesto por la directora general de Tabakalera, Edurne Ormazabal; la periodista Rosa Zufía, y el director de Innovación Social del Gobierno Vasco, Asier Aranbarri Urzelai. Además, el festival donostiarra emitirá antes de las películas en todas las secciones, salvo en Sección Oficial, una pieza audiovisual de impulso a los contenidos de la Agenda 2030 y por la eficiencia energética, con el fin de "hace pedagogía de la sostenibilidad".

Fernández ha señalado que "los efectos de la pandemia y de la invasión de Ucrania hacen más apremiante el compromiso global, local y personal con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), un compromiso que ha de poner su foco de modo específico en las medidas de ahorro energético, la descarbonización y la transición hacia las energías renovables, tres ejes que suponen el soporte básico para ayudar al planeta frente al cambio climático".

Con la mirada puesta en esos objetivos, ha subrayado que "el Festival de San Sebastián es un marco con proyección local e internacional especialmente adecuado para hacer pedagogía de lo que la Agenda 2030 Euskadi Basque Country representa".

"Se trata, en última instancia de divulgar la necesidad y oportunidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible con contenidos claros y concretos y mediante una estrategia compartida con la ciudadanía, 'Auzolana'", ha añadido.

SOSTENIBILIDAD

Por su parte Rebordinos ha afirmado que el Festival de San Sebastián "hace suyos los objetivos de la Agenda 2030 y trabaja de manera específica algunas de sus líneas de trabajo, como la sostenibilidad y la igualdad de género".

La Agenda 2030 es un acuerdo de Naciones Unidas alcanzado en 2015. Representa un compromiso de 193 países con un mismo enfoque para 2030: un mundo y una vida sostenible; y una misma prioridad: erradicar la pobreza. El citado documento alinea en todo el mundo las políticas de las instituciones públicas, las entidades privadas y los agentes sociales con 17 objetivos, 169 metas e indicadores de evaluación, para "un mundo más justo, ecológico, próspero y pacífico".