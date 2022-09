El acusado de abusos a una menor dice que no sabía que tenía 12 años y afirma que las relaciones fueron consentidas

El hombre ha hecho estas declaraciones durante el interrogatorio como acusado en un juicio que celebra la Audiencia Provincial de Baleares. La Fiscalía pide para el procesado una condena de diez años de cárcel. Los hechos tuvieron lugar en Mallorca en 2017.

El procesado ha insistido en que pensaba que la menor tenía al menos 15 años porque "no se vestía como una niña de 12" e "iba maquillada". "No se veía como una niña de 12, vestía ya como una chica de 15 o 16 años". Cuando el fiscal ha informado al acusado de que en España la edad de consentimiento sexual está en 16 años, el hombre ha indicado que en su país, Colombia, "no hay una ley de ese tipo". Con todo, cabe matizar que la ley colombiana sí fija un límite, en 14 años.

El acusado ha explicado que conoció a la menor en reuniones familiares y que comenzó a hablar con ella a través de una red social. Ha declarado que un día fue a su casa cuando no estaban sus padres y que al llegar comenzaron a besarse y después ambos se desnudaron y mantuvieron relaciones sexuales completas.

Según su versión, fue "sin planearlo" y la menor no manifestó ningún temor ni duda. "Ella en ningún momento me rechaza", ha declarado. Al terminar se despidió y se fue.

El procesado también ha afirmado que el día que ocurrieron los hechos él estaba bajo los efectos de alcohol y marihuana. "No estaba en mis cinco sentidos", repetía el acusado en la sala de la Audiencia.

Después de esto, siguieron hablando por la red social y según él, la menor le propuso volver a quedar. El acusado ha sostenido que la menor incluso le amenazó con contarlo todo a su novia si no volvía a mantener relaciones con ella. No volvieron a citarse.

Además, el procesado ha indicado que un día ella le envió un mensaje de voz exigiéndole que le comprase una píldora del día después y él se negó porque había usado preservativo. "Comenzó a insultarme", ha declarado. Un día recibió una llamada de la Policía porque se había presentado una denuncia. Según el acusado, sólo entonces se enteró de que tenía 12 años.

La Fiscalía, por su parte, sostiene que el acusado sí era consciente de la edad de la víctima y que, durante el acto, la menor se detuvo pero a pesar de ello él siguió desnudándola y la penetró vaginalmente con preservativo, eyaculando en su interior. La testifical de la víctima se ha practicado a puerta cerrada.

Además de la pena de cárcel, el fiscal también pide una orden de alejamiento durante 11 años, una medida de libertad vigilada durante cinco años en los que deberá participar en un programa de educación sexual, y una indemnización de 6.000 euros en concepto de daños morales. También solicita que el acusado se haga cargo de los gastos de asistencia psicológica generados por este episodio.