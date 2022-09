APV y Diputación de Valencia trabajan para extender a más municipios "los beneficios del turismo de cruceros"

En este marco, el Puerto presentará en la feria Seatrade Cruise Med -uno de los principales eventos mundiales vinculados a la industria de los cruceros, destaa la institución- su oferta de excursiones en municipios de la provincia de València basadas en experiencias sostenibles, seguras, desestacionalizadas y adaptadas a las necesidades de los cruceristas.

La delegación de Valenciaport, encabezada por la jefa de Marketing y Cruceros de la APV, Francesca Antonelli, tendrá un espacio en el estand de Puertos del Estado. En la feria, Valenciaport presentará su apuesta diferenciada que contempla una amplia gama de actividades urbanas o rurales, con alternativas para los amantes del aire libre, el deporte o el senderismo, con opciones más sostenibles. Una oferta que se suma a las experiencias gastronómicas, culturales, vitivinícolas, musicales o históricas.

La responsable de Marketing y Cruceros de la APV y vicepresidenta Senior de la Asociación de Puertos de Cruceros del Mediterráneo (MedCruise) también participará como panelista en el evento con la conferencia The Changing Geography of the Med: Adapting and Improvising en la que abordará los retos y oportunidades de crecimiento que ofrece el Mediterráneo y el papel de los destinos emergentes en la planificación de itinerarios del sector.

Desde la APV explican que València, "un destino medio y sostenible de cruceros, se ha consolidado como una plaza para navieras especializadas, tanto en público familiar que llega en grandes cruceros, como aquellas dirigidas a un visitante premium que atraca en sus muelles en pequeñas embarcaciones de lujo". Ofrece " un variado paquete de excursiones fruto del trabajo conjunto desarrollado entre Valenciaport, Generalitat Valenciana, Diputación de Valencia, Ayuntamientos y resto de agentes del sector".

En este sentido, la APV y la corporación provincial han llevado a cabo la primera de las jornadas formativas con técnicos locales y agentes turísticos para expandir la oferta de actividades para los cruceristas a diferentes municipios de la provincia. Una iniciativa, apuntan, que va a ampliar las excursiones más allá de la ciudad de València, y favorecerá desestacionalizar el turismo de cruceros que realiza escala en el Puerto de València.

Seatrade Cruise Med, que se celebra en Málaga entre el 14 y el 15 de septiembre, reunirá a 50 líneas de cruceros de Europa y otras regiones, agentes del sector e instituciones en un evento que contará con conferencias y exposiciones, por el que pasarán más de 2.000 profesionales de la industria del crucero y el turismo.

La APV también estará presente en la 61 Asamblea de MedCruise que se celebra el día 16 de septiembre en Málaga. En esta reunión se debatirán las acciones que la asociación quiere acometer el año que viene dando prioridad a las iniciativas de sostenibilidad ambiental y social, así como a la formación en estos temas. Valenciaport, que ostenta la vicepresidencia primera de esta Asociación, estará representada por Francesca Antonelli.