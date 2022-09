Parc Sagunt demana a l'Ajuntament de una entitat de gestió per a "garantir l'excel·lència i optimitzar servicis"

Els propietaris de les parcel·les del polígon industrial han mostrat la seua conformitat davant la sol·licitud remesa a l'Ajuntament de Sagunt, ja que la constitució de l'àrea de gestió els oferirà una sèrie d'avantatges tant en la seua activitat com a fiscals.

El requeriment emès per Parc Sagunt fa al·lusió a la llei 14/2018 que busca atribuir a les noves entitats un paper decisiu per a la gestió i modernització d'àrees estratègiques destinades al desenvolupament industrial sostenible i competitiu.

D'aquesta manera, el parc tindrà capacitat de maniobra per a agilitzar servicis com el manteniment de la zona municipal, que inclou la vigilància, recollida de residus, esbrosse i enllumenat, entre uns altres.

Així mateix, amb l'establiment d'aquesta estructura organitzativa el polígon industrial podria modernitzar i implantar millores fonamentals per a maximitzar el rendiment de les empreses adherides i, al mateix temps, disminuir l'impacte mediambiental negatiu a través de solucions ecològiques com la instal·lació d'il·luminació LED o la disposició de carregadors de bateries elèctriques.

"La intenció de Parc Sagunt és la creació d'una Entitat Municipal de Gestió (EGM) perquè els propietaris de parcel·les, que formen part del parc empresarial, puguen obtindre totes les facilitats possibles per a desenvolupar la seua tasca en un entorn preparat. Per açò, considerem que la instauració d'aquesta entitat és la solució més efectiva per a dur a terme una gestió integral moderna, àgil i preparada per a la gestió dels servicis del Parc Empresarial", explica en un comunicat el conseller delegat d'Espais Económics Empresarials , Vicente J. García Nebot.