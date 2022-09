'El programa de Ana Rosa' arranca nueva temporada todavía sin Ana Rosa Quintana

A pesar de los rumores de que Ana Rosa Quintana regresaría este lunes a su programa, finalmente no se ha producido su vuelta. El nuevo comienzo de curso no ha sido como de costumbre puesto que la presentadora, que sigue recuperándose del cáncer, no ha podido arrancar la temporada como cada año.

Al frente de El programa de Ana Rosa han estado una vez más Joaquín Prat y Patricia Pardo, quienes han dado la bienvenida a la 19º temporada del espacio. El primero ha comenzado mandándole un mensaje de cariño y optimismo a su compañera y amiga, que todavía no puede estar presente en el plató.

"Hoy arranca una apasionante temporada, comienza la 19 temporada con el reto de cada día, de ofrecerles el mejor contenido. Pero lo más importante es que muy pronto van a volver a encontrarse con el alma de este equipo, con la capitana del barco, con la que le pone nombre a este programa. Aquí te esperamos, Anita", dijo emocionado Joaquín Prat.

Patricia Pardo también quiso dedicarle unas palabras a su compañera. "Ana, no sabes lo mucho que te quiere este equipo y todos los espectadores que nos ven. Es verdad que no podemos ofrecerles la mejor versión porque esa es cuando ella está aquí, pero vamos a ofrecerles un producto excelente", aseguró a cámara la periodista.

Los rumores de una posible vuelta de Ana Rosa este lunes comenzaron el pasado viernes cuando una reportera le dijo a una señora que podría ver a la presentadora a partir de este lunes, lo que realmente no ha sucedido.