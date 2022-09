Navarra destinará seis millones al sector primario para afrontar el incremento de precios y la sequía

Itziar Gómez ha explicado, antes de reunirse con las organizaciones agrarias en la Mesa de la Sequía, que la semana pasada encargó un informe de la sequía a la empresa pública INTIA para que realizara "una evaluación en relación a los embalses, a los regadíos y a los cultivos de secano y de pastos". La consejera ha definido la situación como "complicada y difícil, fundamentalmente en el sector ganadero".

Además, ha señalado que "este verano habíamos obtenido de la Comisión Europea el permiso para trabajar en una medida extraordinaria del PDR, que dé respuesta al aumento del coste de las materias primas en relación a la guerra de Ucrania, una medida que está dirigida fundamentalmente al sector ganadero".

Así, con el informe de INTIA y "a la vista de la situación lo que vamos a hacer es elevar al máximo la aportación que se pueda hacer en esa medida del Gobierno de Navarra, de manera que podamos tener una cuantía importante de seis millones de euros, dirigida además principalmente al sector ganadero, fundamentalmente la ganadería extensiva y productora de la carne de ovino, bovino y equino, una medida que queremos que sea importante cuantitativamente y que sea ágil". "Queremos sacarla lo más rápido posible, cuando terminemos de negociar las condiciones con la Comisión Europea, de manera que pueda estar concedida en el primer trimestre de 2023", ha explicado. De esos seis millones de ayudas, 1,8 serán aportados por la Comisión Europea.

La consejera ha señalado, a preguntas de los periodistas, que el embalse de Itoiz está jugando un papel "importante" y ha apuntado que uno de los datos del informe de INTIA es que "la afección más fuerte en los regadíos es lo que tiene que ver con la situación de Yesa, que está casi al 20%, y lo que nos permiten el resto de los embalses es que los regadíos de momento se sigan manteniendo y podamos llegar al final de la campaña de primavera verano prácticamente con normalidad".

Por su parte, antes de asistir a la reunión de la Mesa de la Sequía, el presidente de UAGN, Félix Bariáin, ha afirmado que la situación es "muy complicada" y ha explicado que el ministro de Agricultura, Luis Planas, ya anunció en marzo una rebaja fiscal del 20%, algo que no se ha materializado ni en España ni en Navarra.

"Pedimos medidas, la situación es complicadísima, no solamente a nivel de embalses. El Pirineo ya no es verde, es marrón, lo que significa que los ganaderos tienen que aportar pienso comprado, ya no es pienso natural", ha dicho.

En este contexto, ha reclamado rebajas fiscales, ayudas a la compra de pienso, el avance de las obras del Canal de Navarra, o la puesta en marcha de un seguro de sequía.

Según Félix Bariáin, "la situación ya no es recuperable en algunos cultivos". "En cereal la merma de cosecha ha sido un 15% a nivel general de Navarra, pero en las zonas más frescas de la Cuenca o Valdorba se habla de una reducción del 40%, lo que con el precio de los input que estamos manejando supone prácticamente pérdidas", ha señalado.

En la misma línea, el presidente de EHNE Nafarroa, Fermín Gorraiz, ha asegurado que "la situación es grave, bastante grave". "Se ha cogido en muchas zonas un 50% o menos de la hierba que normalmente se coge. Otro problema es que en este tiempo a la gran mayoría de vacas y yeguas, que suelen estar pastando en montes y prados, hay que darles de comer bien sea en cuadra o en el prado o en el monte, y a eso hay que sumar el precio del pienso, que estaba caro. Llegó la guerra de Ucrania, subió cien euros la tonelada y no baja. Los cereales están bajando algo, la energía está subiendo muchísimo y eso está impidiendo que baje el pienso", ha afirmado.

Gorraiz ha explicado que "los forrajes se han encarecido igual un 60-70%, y no es eso lo malo, lo malo es lo que va a venir en enero, febrero y marzo, porque hay ganaderos que han comprado hierba, forraje, paja o pienso, pero hay otros que todavía no han comprado, están esperando a ver qué pasa, y lo que va a pasar es que ahora hay zonas que aunque llueva ya no se van a recuperar porque son zonas altas, vienen los hielos y la hierba no sale, se quema". "Lo que haya para vender en febrero y marzo va a ser a precios prohibitivos", ha asegurado.

Así, ha señalado que "la situación es muy complicada y para paliarla hacen falta ayudas directas y prestamos subvencionados".

En el ámbito agrícola, ha recordado que "a los regantes del embalse de Yesa ya les han dicho que cuando llegue el agua a 50 hm3 cortan el riego y eso supone que hay gente que tiene que plantar ahora, no planta, tiene trabajadores fijos, no va a tener trabajo, no los puede mandar al paro porque hay que indemnizar, y tiene que haber ERE para ese tipo de empresas familiares". "El Estado tiene que declarar zona de sequía y entonces se da acceso a los ERE", ha afirmado.

Finalmente, sobre el pantano de Itoiz ha destacado que "está en este momento más o menos a un 40% y los usuarios siguen regando de Itoiz, al ritmo que va no creo que haya problemas de abastecimiento".