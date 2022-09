Asaja y UPA-COAG convocan una manifestación el día 23 en Valladolid por los altos costes del sector agrario

Las organizaciones agrarias, en un comunicado recogido por Europa Press, han señalado que la subida escandalosa de los insumos de todo tipo (carburantes, abonos, fitosanitarios, semillas, piensos, electricidad, agua, plásticos, etcétera) "está llevando al límite" a los agricultores y ganaderos con el riesgo real de que esta situación provoque el desabastecimiento de alimentos en las superficies comerciales al no poder asumir las explotaciones familiares los "elevadísimos" gastos para ponerse a producir alimentos.

Con la protesta, de carácter regional y que se desarrollará bajo el lema 'Si el campo no puede producir, la ciudad no podrá comer', la alianza UPA-COAG y Asaja pretenden denunciar la crisis de rentabilidad que sufre actualmente el sector agrario, "que no cuenta con precedentes similares".

Así, el día 23 ambas organizaciones reclamarán tanto a las puertas de la Delegación del Gobierno como a las de la Consejería de Agricultura "medidas de choque" por parte de ambas administraciones con carácter de "urgencia" a nivel fiscal, económico, normativo y en forma de ayudas directas para "amortiguar" el coste de los insumos y la caída de la producción por la meteorología, y por lo tanto para "dar una salida al sector en una situación tan delicada como la actual".