CCOO i UGT convoquen mobilitzacions a la província de València en el sector de supermercats per a exigir un nou conveni

"Les treballadores i els treballadors dels supermercats valencians es neguen a seguir sent un col·lectiu oblidat i reivindiquen un conveni que dignifique les seues condicions laborals i reconega una tasca fonamental per a l'economia valenciana", afirmen les organitzacions sindicals en un comunicat en el qual precisen que aquestes mobilitzacions no afecten a les diferents cadenes de distribució amb convenis col·lectius propis.

"No n'hi ha prou amb asseure's a negociar, és necessari fer-ho de bona fe amb la voluntat i el compromís d'aconseguir un acord", afigen.

Els sindicats recorden que el sector empra majoritàriament a dones que han passat de ser essencials durant la pandèmia "al més absolut oblit, amb condicions laborals molt millorables i salaris que en la majoria dels casos no superen el Salari Mínim Interprofessional".

Per açò, la federació de Servicis, Mobilitat i Consum d'UGT-PV i la federació de Servicis de CCOO PV fan una crida a les plantilles a participar en les quatre concentracions convocades els pròxims dies: el dissabte 17 de setembre a Xeraco i Sagunt i el 24 de setembre a Xiva i Alzira.