Francesco Totti cuenta su versión sobre su polémico divorcio de Ilaria Blasi: "Miré su móvil y vi que había una tercera persona"

El pasado mes de julio, el exfutbolista italiano Francesco Totti y su mujer, la modelo Ilaria Blasi, anunciaron su ruptura tras 20 años de matrimonio y tres hijos en común. Desde entonces han salido un sinfín de rumores acerca del divorcio, que se está convirtiendo en uno de los más polémicos en la actualidad y ha causado un auténtico terremoto en su país.

Tras unas primeras informaciones que situaban al deportista como el principal culpable de la ruptura por una infidelidad, Francesco Totti ha decidido romper su silencio. "No es cierto que yo haya sido el primero en traicionarla", ha asegurado el italiano en Corriere della Sera.

La familia parecía el perfecto ejemplo de lo que es la felicidad y el amor, pero todo eso ha quedado atrás y cada día que pasa la polémica en torno a ella crece. "Dije que me iba a callar y así lo hice, pero he leído demasiados bulos en las últimas semanas que han hecho sufrir a mis hijos", ha afirmado Totti.

El propio exfutbolista ha explicado que su crisis estalló entre marzo y abril de 2021 después de un mal momento personal: "He vivido una etapa complicada, primero porque dejé de jugar y luego por la muerte de mi padre a causa de la covid-19".

Pero quizá lo más determinante llegó cuando él pasó "un virus muy fuerte durante quince días". Asegura que durante ese periodo, su esposa, "cuando más la necesitaba, no estaba".

A pesar de esos sentimientos, Francesco también reconoce que él "debería haber estado más con ella", por lo que en la ruptura tienen los dos igual de culpa. Sin embargo, en lo que más ha incidido es en las presuntas deslealtades que rodean el divorcio.

"En septiembre del año pasado me empezaron a llegar los rumores sobre que Ilaria estaba con otro", ha relatado la leyenda italiana. Tras eso, confirma que llegó a buscar alguna posible prueba incluso en las redes de su mujer.

"Nunca lo había hecho en veinte años ni ella conmigo. Pero cuando recibí avisos de diferentes personas en quienes confío, empecé a sospechar y miré su móvil. Vi que había una tercera persona que hacía de intermediaria entre Ilary y otra... Algo así como: nos vemos en el hotel", ha explicado Francesco.

Tal y como ha desvelado, esa situación le provocó tal agobio que perjudicó su salud mental: "Eso me llevó a la depresión y no podía dormir. Fingí que no pasaba nada, pero ya no era yo sino otra persona".

Sin embargo, parece que esos momentos ya han quedado atrás y el principal motivo es la presencia de Noemi Bocchi, su nueva pareja, en su vida. También él ha negado que esa relación empezase durante su matrimonio, puesto que primero fueron amigos.

Toda esta polémica ha provocado que él tenga claro lo que seguramente pase: "Me temo que esto acabará en los tribunales aunque todavía espero que podamos llegar a un acuerdo".