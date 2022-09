Detingut un home per intentar forçar sexualment a una dona en un centre comercial d'Aldaia

Els fets es remunten al dia 1, sobre les 12 hores. La dona, de 40 anys, es trobava fent unes compres al centre comercial i va observar com un home va cridar la seua atenció i li va oferir diners per mantindre relacions sexuals.

La dona va fer cas omís i va continuar caminant per les instal·lacions. L'home va començar a seguir-la pels passadissos mentre li feia comentaris obscens i li seguia insistint en la seua proposta.

En eixe moment la xica va decidir accelerar el pas per a abandonar les instal·lacions. Quan es trobava en una zona de càrrega i descàrrega on no hi havia gent, l'home li va agarrar amb força del braç i va aprofitar per a despullar-se de cintura cap avall i realitzar-li tocaments a les seues parts íntimes.

La dona va aconseguir fugir del seu agressor al mateix temps que una patrulla de la Policia Local d'Aldaia estava realitzant servici de prevenció de la seguretat ciutadana pel lloc. Immediatament, els agents van auxiliar a la víctima, de nacionalitat colombiana. L'autor va eixir corrent en veure'ls uniformats però va ser aconseguit en pocs segons.

La dona, que es trobava en un estat de xoc, va manifestar a la Policia Local que l'home la hi havia seguit i insultat. Els agents la van identificar i van traslladar a la víctima al Lloc Principal de la Guàrdia Civil d'Aldaia.

Una vegada allí, la jove va declarar que l'home també havia intentat forçar-la a tindre relacions sexuals amb ell. Agents de la Guàrdia Civil de València van portar a la jove a l'hospital per a un reconeixement mèdic amb resultat d'una lesió lleu en la monyica.

DOS AGRESSIONS MÉS

D'altra banda, eixe mateix dia, a les 18 hores, la Guàrdia Civil de València va detindre un home de 33 anys i de nacionalitat espanyola per un delicte d'abusos sexuals i lesions a la localitat valenciana de Xiva, d'on és veí.

Els agents van localitzar una altra dona de 47 anys i de nacionalitat espanyola que eixe mateix dia també va ser seguida per l'autor. A aquesta dona també li va oferir diners per tindre relacions sexuals i li va proferir comentaris obscens.

A més, hi ha una tercera dona de 53 anys, de nacionalitat espanyola, que ha denunciat que, poques setmanes abans, va patir els mateixos fets que aquesta última.

Les diligències han sigut entregades en el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 1 de Torrent.