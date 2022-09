Risc groc de pluges i tempestats a l'interior nord de la província de València per a aquest dilluns 12 de setembre

Els riscos de nivell groc no activen la preemergència en no aconseguir llindars de risc important, encara que poden generar problemes en activitats o localitzacions vulnerables que obliguen a adoptar mesures preventives, segons ha informat el '112 CV' a través de les seues xarxes socials.

Per la seua banda, l'Agència Estatal de Meteorologia (Aemet) ha activat per a aquest dilluns un avís groc per pluges i un altre per tempestats que podran registrar-se a l'interior nord de València entre les 15.00 i les 23.00 hores.