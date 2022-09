Omar Sánchez se lanza a besar a Marina Ruiz y se lleva su rechazo en 'Pesadilla en el Paraíso': "No te líes"

Omar Sánchez ha decidido dar un paso más en su acercamiento a Marina Ruiz en Pesadilla en el Paraíso. Sin embargo, lo que se ha llevado es el rechazo de la exconcursante de Mujeres y Hombres y Viceversa, que no quiso besar al ex de Anabel Pantoja en el baño, donde no hay cámaras.

Presumiblemente, eso es lo que alegó la joven, a tenor de las imágenes que ofreció después el programa, en el que ella le decía al surfista: "Yo no voy a hacer nada por detrás. Si quiero darte un beso, te lo voy a dar".

Antes, y según el vídeo que ofreció la cadena, Omar había seguido a Marina hasta el baño, donde se escucha: "No, no, no… no te líes".

Acto seguido, ambos vuelven a la habitación, donde ella le explica por qué no ha querido besarle. "Si estamos donde estamos, estamos donde estamos. A mí me la sudan todos, si quiero darte un beso, te lo doy, pero no voy a hacer nada por detrás. Así soy yo, si lo quieres bien y, si no, también", le dijo tajante la joven.

Un acercamiento que fue analizado en plató. Allí, Encarnita, madre de Marina, aseguró que Omar podría estar aprovechándose de su hija: "No quiero que siga la relación, él la está utilizando", dijo, desconfiando del ex de Anabel Pantoja.