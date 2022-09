Paz Padilla vuelve a Telecinco con indirectas sobre su despido: "Estoy donde se me quiere"

Paz Padilla eligió Ya es verano para regresar a Telecinco, cadena en la que trabajó durante la última década y de la que fue despedida el pasado enero y posteriormente readmitida.

Después de su entrevista en El Hormiguero de Antena 3, la cómica volvió a la 'cadena amiga' y lo hizo con indirectas y comentarios hacia su despido.

"Yo nunca te he visto aquí en Telecinco. Tú también eres nuevo como yo. Bueno, yo en segundas nupcias", empezaba diciendo con algo de ironía Padilla, en alusión a Frank Blanco, que fue a recogerla a las puertas de Telecinco.

"Esto es como los matrimonios, unas veces se separan y otras se reconcilian. Y estamos en esa época", remató.

La gaditana no se cortó a la hora de hablar de su vuelta a Mediaset. "Estoy tan feliz y tan a gusto con mi vida que pienso que según me dijeron me querían aquí. Y yo estoy donde se me quiere. Y, donde no se me quiere, me voy. Así es la vida", aseguró.

Además, de su fulminante despido, recordó: "Lo que más me dolió fue que no me pude despedir de mis compañeros. Recibí muchos mensajes de ellos".