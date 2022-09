¿De qué equipo de fútbol es Carlos III? ¿Cuáles son su comida y bebida preferida? Las 20 cosas favoritas del nuevo rey

Hasta hace unos días era el príncipe de Gales, pero desde el momento de la muerte de su madre, la reina Isabel II, tenemos que acostumbrarnos a hablar de Carlos III de Gran Bretaña.

Pese a que es famoso desde que nació, el rey Carlos ha querido mantener siempre un perfil algo más bajo de lo que se le presupone por su rango, y muy a su pesar, su tormentoso matrimonio con Diana de Gales lo convirtió en una de las personas más famosas del planeta.

Ahora vuelve a primera fila de la actualidad y sus súbditos van descubriendo algunos detalles de su vida privada, algunos tan inocentes como sus platos favoritos.

Con esa intención, el Mirror ha publicado un reportaje con las 20 cosas favoritas del nuevo monarca británico.

Equipo de fútbol

El rey Carlos III no es fan de ninguno de los grandes del fútbol inglés, sino que el equipo de sus amores es el modesto Burnley FC. Lo es desde que hace una década estuvo realizando tareas benéficas en esta ciudad de Lancashire y le regalaron un abono para ver a este equipo, que el año pasado descendió de la Premier League.

Lugar de vacaciones

Su sitio favorito para pasar unas vacaciones es la isla griega de Corfú. En una ocasión dijo "Grecia está en mi sangre y durante mucho tiempo he tenido una fascinación por su cultura e historia antiguas".

Corfú (Grecia). pxfuel.com.

Canción

La canción favorita del rey Carlos es Lulu's Back In Town, un tema de jazz de 1935 interpretado por Dick Powell. Según reveló en una ocasión, le recuerda a su abuela.

Juego de mesa

The Good Life es el nombre del juego de mesa favorito del rey: "Sin duda, es una contribución valiosa para educar a las personas sobre la abrumadora crisis de sostenibilidad que enfrentamos, y al mismo tiempo es muy divertido de jugar". El ganador del juego es el primero en llenar su jardín y volverse autosuficiente.

Desayuno

El monarca come un huevo cocido todos los días, sin falta, y le gusta que se cocinen durante exactamente siete minutos.

Un huevo cocido. Imagen de Karl Allen Lugmayer en Pixabay.

Instrumento musical

El violonchelo es el instrumento favorito del rey. Durante su etapa en el Trinity College, en la Universidad de Cambridge, lo tocó.

Programa de televisión

El programa favorito del rey es The Great British Bake Off, un concurso de cocina. Cuando el rey Carlos y la reina consorte Camilla conocieron a la concursante Selasi Gbormittah en 2018, le revelaron que eran fanáticos del programa.

Famosa favorita

Barbra Streisand. Hubo rumores de que el rey estaba enamorado de la cantante y actriz estadouniednse. El autor Christopher Andersen dijo que Charles describió una vez a la estrella como "mi única pin-up".

Barbra Streisand. ARCHIVO

Postre

Tarta tradicional de frutas. Para su 70 cumpleaños en 2018, el rey encargó su pastel de frutas favorito, suministrado por la repostera de lujo Fiona Cairns.

Coche

El coche favorito del rey es su Aston Martin DB6 Volante. El rey recibió su amado Aston Martin por parte de la reina en su 21 cumpleaños en 1969. Años después, lo convirtió para que funcionara con biocombustible.

Lugar en el mundo

El rey Carlos tiene especial predilección por Transilvania. El monarca considera esta región del centro de Rumanía su segundo hogar por su belleza, naturaleza y misterio.

Imagen de Transilvania. Pixabay/falco

Sastre

El rey confía en los cortes anchos y, a menudo, usa una chaqueta con botones cruzados, el mismo estándar que Juan Carlos I, el rey emérito de España. Su sastre de confianza es Anderson & Sheppard.

Hobby

La pintura, en concreto la acuarela, es una de las pasiones del rey Carlos III y cuando el trabajo se lo permite, es su actividad favorita.

Pizza

En cuanto a las pizzas, el rey es de gustos sencillos: su favorita es la Margarita, tal y como reveló el chef Erminio Di Meo en 2019.

Bebida

La copa favorita del rey Carlos III es el whisky de malta, en concreto el de la marca Laphroaig, producido en la isla de Islay, al norte de Escocia, y conocido por su característico sabor ahumado con toques de agua salada.

Botellas de Laphroaig. WIKIPEDIA

Fruta

La fruta favorita del rey Carlos III son las ciruelas, especialmente las recolectadas del jardín en su propiedad de Highgrove.

Animal

El rey Carlos adora las ardillas. De hecho, creó la Red Squirrel Survival Trust para ayudar a proteger a estos animales en peligro de extinción. "Mi gran ambición es tener una en casa… sentado en la mesa del desayuno y en mi hombro", dijo en una ocasión.

Imagen de una ardilla. Pixabay/631372

Comida

El plato favorito del rey es el risotto con setas y cordero.

Grupo de música

El grupo favorito del rey es The Three Degrees, autores de la canción Giving Up, Giving In, que sonó en la fiesta del 30º cumpleaños del rey, que dijo que ese tema "hace mucho tiempo, solía darme una necesidad irresistible de levantarme y bailar".

Restaurante

El restaurante favorito del rey se llama Brilliant, y es un negocio especializado en comida india, situado en la zona de Covent Garden, en Londres. Sus especialidades en comida punjabí le hicieron ganar un premio en 2006.