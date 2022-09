Òmnium trabajará por un "nuevo marco estratégico" independentista que aparque la división

El presidente de Òmnium Cultural, Xavier Antich, se ha comprometido este domingo a impulsar un "nuevo marco estratégico" que aúne a todos los partidos y entidades independentistas para acabar con la división del movimiento.

Durante su intervención en el acto de Òmnium por la Diada, ha advertido de que el ciclo "de bloqueo" que ha habido desde el 1-O de 2017 debe acabar, para abrir un nuevo ciclo en que el independentismo recupere la unidad estratégica y pueda avanzar.

"Cinco años después, es hora de mirar adelante. No hay vía a la independencia que no sea democrática, compartida, inclusiva y transversal. No es el enésimo llamamiento a la unidad; es un llamamiento para ponernos de acuerdo para avanzar juntos", y ha añadido que el nuevo ciclo debe permitir al independentismo resolver el conflicto catalán.

Así, Antich ha asegurado que Òmnium se compromete a hacer posible un nuevo marco estratégico y ha avisado de que no se pueden repetir "fórmulas que no han funcionado".

"La fórmula de estos cinco años de bloqueo ya no nos sirve", y ha añadido que ya han comenzado a hablar con partidos y sociedad civil en este sentido.

También ha defendido cambiar la dinámica de estos últimos años fortaleciendo al independentismo y abriéndose más allá del movimiento, y ha insistido en que tanto partidos como instituciones son imprescindibles: "Aquí no sobra nadie", ya que cree que la independencia solo es posible desde el respeto a la diversidad y el pluralismo.

"Tendencia autodestructiva"

Antich ha recriminado que, después del "éxito colectivo" del 1-O, el independentismo se ha dividido y, según él, ahora los partidos están más centrados en enfrentarse entre ellos en vez de confrontarse con el Estado.

Asimismo, ha lamentado que no hay estrategia compartida ni un objetivo común y que solo hay estrategias de parte enfrentadas entre ellas, lo cual lleva al "desánimo y la desmovilización".

Para acabar con esta "tendencia autodestructiva", ha apuntado que el primer paso es reconocer que, a su juicio, el independentismo tiene un problema y debe superar esta fase para volver a consensuar objetivos.

Por eso, ha defendido renovar el ciclo de estos últimos cinco años fortaleciendo al independentismo, retomando la iniciativa y movilizándose mejor y de manera permanente "en el trabajo, en las calles, en los barrios, en los pueblos, en las ciudades".

También ha alertado de que esta lucha "tiene muchos frentes abiertos", como la promoción del catalán ante el retroceso de su uso social y como la mejora de las condiciones socioeconómicas de los catalanes que viven en precariedad o en riesgo de exclusión.

"Debemos dejar de considerar la independencia como una palabra mágica que, solo con decirla e invocarla, ya la tenemos", ha dicho Antich.

Han asistido miembros de ERC y Junts

Al acto han asistido el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès; el vicepresidente, Jordi Puigneró; los consellers Laura Vilagrà, Tània Verge, Jaume Giró, Josep Gonzàlez-Cambray y Violant Cervera; los miembros de la Mesa del Parlament Ruben Wagensberg (ERC), Aurora Madaula (Junts) y Carles Riera (CUP), y la expresidenta de la Cámara Carme Forcadell.

También han asistido el presidente de ERC, Oriol Junqueras, y el líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall; la presidenta y el secretario general de Junts, Laura Borràs y Jordi Turull; la presidenta de la CUP en el Parlament, Dolors Sabater, así como la presidenta de la ANC, Dolors Feliu, y los dirigentes de Òmnium.

Es el único acto de la Diada de este domingo que reúne a todos los actores del independentismo, y contrasta con la manifestación de la ANC de la tarde, a la que no irá Aragonès ni los principales dirigentes de ERC.

Además, han participado el presidente de Unidas Podemos en el Congreso y dirigente de los comuns, Jaume Asens, y el diputado de los comuns Gerardo Pisarello; los secretarios generales de UGT y CC.OO. de Catalunya, Camil Ros y Javier Pacheco, y representantes de entidades sociales y económicas.