Una campaña recuerda que el contenedor amarillo no es "el contenedor de los plásticos", sino "el de los envases"

Para remediar este problema, el Gobierno de La Rioja y el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja vienen desarrollando desde agosto hasta octubre la campaña "Impropios", con la que se pretende concienciar a la ciudadanía de la necesidad de separar correctamente nuestros envases y así contribuir al cuidado de nuestro medio ambiente.

El director general de Calidad Ambiental y Recursos Hídricos y presidente del Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja, Rubén Esteban, considera que "la presencia de todos esos residuos inadecuados dificulta la clasificación y el aprovechamiento de los diferentes materiales en el Ecoparque de La Rioja, donde se realiza la gestión de todos los residuos de La Rioja,y además supone un importante sobrecoste económico".

Y es que en el contenedor amarillo sólo se deben depositar los envases generados en los domicilios, es decir, envases metálicos (latas de refrescos o conserva, aerosoles, bandejas de aluminio, tapas y tapones metálicos, etc.), envases tipo brik (briks de leche, zumo, tomate frito, etc.) y envases de plástico (yogures, botellas de agua, de refresco o de jabón, bolsas, bandejas de poliexpán, envoltorios de alimentación, film transparente, papel aluminio, etc.).

Sin embargo, según Esteban "todavía aparecen en el contenedor numerosos residuos que no deberían estar allí". Los impropios más habituales detectados en el Ecoparque son los objetos de plástico que no son envases (persianas, cubos, sillas rotas, material escolar o de oficina, juguetes...); el film y plásticos de origen industrial o comercial (que deben ser gestionados por gestores autorizados y no depositados en los contenedores de residuos domésticos), los envases con restos de contenido dentro (envases no vacíos), e incluso algunos residuos que ya disponen de su contenedor de reciclaje propio como el papel y cartón (contenedor azul) o el vidrio (contenedor verde).

CAMPAÑA DE SENSIBILIZACIÓN Y CONCURSO EN LA REDES

Durante la campaña, financiada por Ecoembes y de tres meses de duración, se están llevando a cabo diferentes acciones de sensibilización complementarias entre sí, como el buzoneo de folletos informativos, la colocación de carteles en calles, comercios y portales, y una potente creación de contenidos en redes sociales acompañada de promociones y concursos a través del perfil @LaRiojaRecicla en Twitter y lariojarecicla en Facebook.

Entre los premios que se repartirán destacan un fin de semana para dos personas en una casa rural de La Rioja, un par de jamones con la marca de la Reserva de la Biosfera de los Valles de Leza, Jubera, Cidacos y Alhama de La Rioja, o diferentes packs de botellas reutilizables.

La campaña incluye una serie de videos didácticos en los que el propio contenedor amarillo enseña a los usuarios a hacer las cosas correctamente y elegir el contenedor que toca cuando intentan depositar juguetes, sillas u otros objetos considerados impropios y que deben ir al contenedor de resto (verde oscuro o gris).

UN SERVICIO DISPONIBLE EN 156 MUNICIPIOS

Esta acción de sensibilización se dirige a los 156 municipios de nuestra Comunidad en los que el Consorcio de Aguas y Residuos de La Rioja presta el servicio de recogida de envases ligeros, con una población de derecho de 167.025 habitantes.

Desde el comienzo de la legislatura, el servicio de recogida de envases ligeros se extendió a 17 nuevas localidades de la Comunidad (Canales de la Sierra, Villavelayo, Mansilla de la Sierra, Viniegra de Arriba, Viniegra de Abajo, Ventrosa, Brieva de Cameros, Pedroso, Ledesma, Matute, Tobía, Villaverde de Rioja, Ajamil, Galbárruli, Castroviejo, Trevijano y Villarroya).

También se incrementó la frecuencia de recogida en otras 24 localidades (Calahorra, Arnedo, Alfaro, Lardero, Villamediana de Iregua, Nájera, Autol, Pradejón, Rincón de Soto, Albelda de Iregua, Fuenmayor, Entrena, Clavijo y el núcleo de La Unión de los Tres Ejércitos, Ruta del Camero Viejo, Muro de Aguas, Cidamón y el núcleo de Casas Blancas, Santa Engracia del Jubera y el núcleo de Jubera, Villalba de Rioja y los núcleos de Valdegutur y Ventas del Baño en el municipio de Cervera del Río Alhama).

De esta forma, el Gobierno de La Rioja y el Consorcio de Aguas y Residuos hacen posible que el servicio de recogida de envases ligeros llegue a todos los municipios de La Rioja de más de 40 habitantes y a aquellos que, aunque sean menores, se encuentran en las rutas de recogida, con el fin último de que todas las localidades riojanas cuenten con servicio de recogida separada de envases..

EL RECICLAJE EN LA RIOJA

La Rioja, con 70 kilos por habitante y año, se sitúa a la cabeza de España en cifras de reciclaje, junto a País Vasco y Navarra. En el caso de los envases ligeros (contenedor amarillo) cada riojano recicla una media de 18,7 kg/año, valor en línea con la media española, que está en 18,8 kg.

En la actualidad el servicio de recogida de envases ligeros llega a todos los municipios de La Rioja de más de 40 habitantes y algunos otros que, aunque sean menores, se encuentran en las rutas de recogida (Los 156 de recogida consorciada más Logroño donde lo recoge su ayuntamiento).