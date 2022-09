Sordo dice que CCOO promoverá movilizaciones si la CEOE sigue "empecinada" en no negociar las subidas salariales

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha manifestado que la central sindical promoverá movilizaciones durante le próximo otoño si la CEOE sigue "empecinada" en no negociar las subidas salariales. Asimismo, ha defendido que establecer un impuesto a la banca o las eléctricas no solo "no es descabellado, sino que es de sentido común".