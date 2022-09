Agreden a una reportera de TVE en Barcelona en la víspera de la Diada

Una reportera de televisión ha sido agredida esta madrugada en Barcelona mientras grababa un enfrentamiento entre varios manifestantes en la vigilia previa a la Diada de Cataluña, que se celebra este domingo. Así lo ha confirmado la propia periodista en su cuenta de Twitter, que trabajaba como camarógrafa freelance para RTVE.

Según informa la Agencia Catalana de Notícies, dos mujeres y un hombre habían tratado de amonestar a dirigentes del PDeCAT presentes en el acto y, al percatarse de que estaban siendo grabados por la reportera, la empujaron y la arrojaron al suelo.

"No soy cámara de ningún medio, soy una persona autónoma que intenta pagar facturas y comer haciendo lo que más o menos sé hacer. He pedido que no se publiquen vídeos porque no me gustan estas cosas. Pero sí, me han agredido por hacer mi trabajo", ha confirmado la periodista.

‼️Agreden a una periodista de RTVE en el Fossar de les Moreres de #Barcelona durante un acto independentista previo a la celebración de la #Diada2022.



🔹Información y vídeo de @QuicoSalles.

Además, la reportera ha confirmado que no ha sido la única periodista agredida durante la vigilia. Segundos antes, ese mismo grupo de manifestantes habían estado increpando a otro cámara de TV3.

Pels que tenen dubtes. Segons abans havien estat increpant al company càmera de TV3.

Los hechos han sucedido en la plaza de El Fossar de les Moreres de Barcelona, un emplazamiento emblemático para el independentismo en la celebración de la Diada en la que se han vivido momentos de tensión, abucheos a representantes de algunos partidos y gritos de "botiflers" (traidores) a dirigentes de ERC.

Cataluña afronta este domingo una Diada marcada por la división y por la ausencia de Esquerra (ERC), que se ha distanciado de los actos oficiales. Ni el president de la Generalitat, Pere Aragonès, ni el de ERC, Oriol Junqueras, acudirán a la tradicional marcha por las calles de Barcelona que convoca la Assemblea Nacional Catalana (ANC).