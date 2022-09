Clavijo (CC) apunta a 2023: "No somos ni de izquierdas ni de derechas somos canarios por encima de cualquier sigla"

"No somos ni de izquierdas ni de derechas somos canarios por encima de cualquier sigla", resume en una entrevista concedida a Europa Press con motivo de la apertura del curso político en la que deja claro que CC es una "opción clara" para los ciudadanos que no quieran instituciones públicas "sumisas con Madrid".

Clavijo, que será nombrado candidato a la Presidencia el próximo 30 de septiembre -tiene más del 95% de los avales-, afirma que están "acostumbrados a las olas", ya sean del PSOE o del PP, "que mejoran independientemente de lo que hagan" en las islas, por lo que no miran "a los lados sino a Canarias".

Asegura que a su partido lo avala su "amplia experiencia de gestión" y que todas las propuestas están trabajadas y no responden ni a la "demagogia ni el oportunismo político" y al igual que en los comicios de 2019 mantiene como 'líneas rojas' alcanzar pactos con VOX y Podemos.

"Son lo mismo tanto Vox como Podemos, nos gustaría poder gobernar en solitario pero no compartimos ni su forma de hacer política ni sus formas como partido, ni ninguna de sus visiones para Canarias", al señala, al tiempo que duda de que aunque la formación de Abascal entrará en la Cámara regional no será determinante en la conformación de acuerdos de gobernabilidad.

Sobre el 'Pacto de las Flores' que dirige el archipiélago lamenta que no hay una "dirección clara" dentro del Ejecutivo, que funciona con "cuatro compartimentos estancos" que obedecen a las "instrucciones" de sus partidos.

EN EL PSOE CANARIO ESTÁN "PARALIZADOS"

Por ejemplo detalla que NC-bc "lleva las cuentas" de la comunidad autónoma "y no presenta las cuentas de su partido", motivo por el que fue excluido del registro de partidos y tuvo que cambiar de nombre y el PSOE "solo espera instrucciones de Madrid". "Están paralizados, pendientes de que lo que les digan hacer desde Moncloa o Pedro Sánchez", señala.

En cuanto a Podemos sostiene que "dice una cosa la secretaria general y en el Gobierno hace otra" mientras que para ASG "su mundo y su universo acaba en La Gomera".

A su juicio, "en un momento muy complejo de esta tierra no hemos tenido una dirección clara y eso se nota, en la gestión y en los ciudadanos, es una pena, y no será porque CC no haya tendido desde el minuto uno la mano para encontrar medidas con amplia mayoría en la que todos podamos contribuir".

Ni siquiera avala la aparente mejoría en las cifras de dependencia dado que responden a un "maquillaje" para salvar la Legislatura pues conceden la "ayuda mínima" sin analizar las condiciones y las necesidades de los dependientes.

"Le dicen a las familias o esto o nada pero no se dan recursos para atender dignamente", indica, subrayando que tampoco cumplen con las plazas públicas para construir y eso que se dejó "firmado" un plan de infraestructuras sociosanitarias.

Clavijo reconoce que "nunca habrá lista de espera cero" en dependencia como ocurre en sanidad pero hay comunidades autónomas donde se ha resuelto por lo que insta también a buscar otros formatos como la ayuda a domicilio o regular que familiares puedan cuidar.

A LA ESPERA DE LO QUE DECIDA EL PNC

Cuestionado por las relaciones con el PNC admite que el acuerdo de coalición política expira en mayo y la formación que lideraba el diputado autonómico Juan Manuel García Ramos ha cambiado todos sus órganos y están en fase debate interno para ver "qué camino quieren tomar".

Clavijo indica que las relaciones "son exquisitas" pero están a la espera de su decisión.

Cara a la Cámara regional señala que las listas electorales no empezarán a elaborarse hasta el mes de enero y ahí tiene apuntado en rojo el nombre de la diputada nacional Ana Oramas porque sería "un lujo" que incorporase toda su "experiencia" a la política canaria.

"Ha sido una alcaldesa de éxito rotundo, con una extensa vida política, capacidad, eficacia y la única voz canaria en Madrid para reclamar los derechos de los canarios, es una pieza fundamental en el Congreso pero si pudiésemos contar con ella sería un lujo", señala.

No obstante apunta que "tiene que decidir ella" y esperar a ver qué quiere hacer a título personal.