Santiago: "Pedimos al Gobierno tener en cuenta la insularidad a la hora de desplegar políticas de igualdad en Baleares"

Según ha informado Podemos Ibiza este sábado en una nota de prensa, la formación morada ha celebrado en su sede una jornada feminista rodeada de su militancia.

El evento ha contado con la participación de la Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género del Gobierno de España, y Secretaria de Feminismos y LGTBI de Podemos, Ángela Rodríguez Pam; además de con la concejala en el Ayuntamiento de Sant Antoni de Portmany y responsable de feminismos de Podemos Ibiza, Angie Roselló, la vicepresidenta y diputada en el Parlament, Gloria Santiago, y la diputada en el Congreso y Secretaria de Feminismos y LGTBI de Podemos Baleares, Lucía Muñoz.

Santiago ha intervenido en el acto, insistiendo en la necesidad de que el Gobierno central tenga en cuenta la insularidad a la hora de desplegar las políticas de igualdad en Baleares. "Queremos que las leyes se noten a efectos materiales, económicos y humanos para que sea totalmente efectiva y para estar al lado de todas las mujeres de las islas, de su avance y del progreso social", ha reclamado.

El encuentro se ha centrado en conocer de mano de las impulsoras las nuevas leyes feministas que han sido lideradas por Podemos y que están haciendo de España "un país de referencia mundial del feminismo y de las políticas de igualdad más punteras" para "alcanzar la equidad real de derechos para todas las mujeres y el colectivo Lgtbi".

La Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género y Secretaria de Feminismos y Lgtbi de Podemos, Ángela Rodríguez Pam, ha insistido en que "el mensaje que se quiere lanzar hoy es que hay que hacer un esfuerzo extra para que todas las islas tengan un centro de crisis, para recibir una primera atención psicológica, o jurídica si es necesario, asistencia social, pero sobre todo, para que no haya ninguna mujer que tras haber sufrido una agresión sexual sea olvidada". "Nos hemos encontrado con muchas mujeres que no sabían dónde acudir y no queremos que vuelva a ocurrir", ha enfatizado.

La formación morada ha celebrado la "enorme oportunidad" de que la ciudadanía pueda conocer y debatir junto a la Secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género y Secretaria de Feminismos y Lgtbi de Podemos, las políticas que se han desarrollado en Baleares, Ibiza, y desde el Ministerio de Igualdad.

Entre las "conquistas" del año se ha destacado la Ley Orgánica 10/2022 de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como la Ley de solo sí es sí. También la aprobación de la Ley para la igualdad de las personas trans y la garantía de los derechos Lgtbi y la Ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia frente a la violencia, entre otras.