Vox denuncia el "trato vejatorio" del gobierno local (PSOE) de Camas hacia la oposición

Así lo ha indicado en una nota ante "la enésima falta de respeto" a quienes también son representantes del pueblo, tras la convocatoria de "otro pleno extraordinario sin tiempo material para estudiar la documentación de los puntos a tratar y defender, como corresponde, los intereses de todos los cameros".

A la "premura" de los tiempos de convocatoria, ha sumado que el gobierno local "tampoco aporta la información suficiente para poder realizar una valoración adecuada y emitir un voto acorde a los intereses reales de Camas".

Muñiz ha explicado que la gota que ha colmado el vaso de la paciencia en VOX ha sido el pleno extraordinario urgente convocado este viernes, donde pretendían que los grupos de la oposición votase sobre puntos "importantes".

Es el caso de los pluses de la Policía Local y el personal laboral del Consistorio camero ante los servicios extraordinarios para la Feria y Fiestas patronales, que se celebrará la próxima semana, y que se planteó "sin la información suficiente" para poder valorar qué pretenden aprobar y así poder dirimir el sentido del voto.

Según ha precisado el edil, la información fue recibida, en el caso concreto de VOX, el jueves a las 19,30 horas, "con menos de 24 horas antelación" a la celebración de la citada sesión plenaria.

"Ante esta falta de seriedad, respeto e información por parte de los socialistas, tanto VOX como el resto de grupos de la oposición en bloque nos hemos visto obligados a votar en contra de la urgencia y nos hemos marchado del pleno para no seguir participando de la pantomima socialista", ha dicho, no sin defender que la "desinformación" no puede ser la manera de trabajar a favor de los vecinos y negarse "a participar de los pasteleos políticos del PSOE".

Así las cosas, ha exigido al gobierno local "respeto para el casi millar de cameros que confiaron en VOX para ser su voz en el Ayuntamiento", así como "a los valores democráticos que deben regir todo institución público". "No se puede gobernar sólo para quien te vota, sino para todo el pueblo", ha concluido.