Ricardo Sánchez agradece la confianza recibida por los afiliados del PP, con la recogida de más de 3.100 avales

En un comunicado, ha destacado que se trata de una "cifra significativamente alta teniendo en cuenta el corto periodo de días para la recogida de avales al tratarse de un congreso extraordinario".

Ricardo Sánchez ha subrayado que "los afiliados sois el motor de esta gran provincia. Creo en un partido abierto, grande, donde todos contamos y entre todos sumamos. Creo en el esfuerzo y el trabajo sin descanso porque sin ellos es imposible avanzar".

Así, el precandidato ha afirmado que se presenta a presidir el PP de Sevilla "no por todo lo que ha pasado, sino por los retos que quedan por superar". "Me presento por todo lo que queda por hacer. Me presento no por el inmenso honor que supone presidir el PP de Sevilla, que también, sino por la responsabilidad que eso conlleva", ha explicado.

"Vengo con muchas ganas de seguir aportando a este gran proyecto, de ayudar a avanzar, con grandes anhelos y con el mismo deseo de trabajar junto a mis compañeros. Tengo un porqué para liderar este partido, los sevillanos, y así puedo enfrentarme a todos los cómos que vengan", ha argumentado Ricardo Sánchez.