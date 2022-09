"Aquí no hay ombliguismo que valga", dice Barbón sobre los problemas internos de la FSA y pide no deteriorar la imagen

20M EP

NOTICIA

El secretario general de la FSA-PSOE y presidente del Principado, Adrián Barbón, ha instado a los miembros d su partido a no deteriorar la imagen de la formación y no convertir "los problemas internos en problemas externos". "Aquí no hay ombliguismo que valga", ha aseverado, trasladando que "basta de líos".