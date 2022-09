El programa Cineverano de la Diputación registra este año cerca de 20.000 espectadores

El diputado de Cultura y Deportes, Ángel Vera, ha valorado a través de un comunicado la "numerosa" afluencia de público, que "un año más ha sido fiel a esta actividad cultural que la Administración provincial lleva realizando desde hace más de 25 años, ya que es una de las más demandadas por los consistorios jiennenses, de ahí que hagamos un importante esfuerzo económico para sufragarla aportando casi 150.000 euros de los 250.000 euros que cuesta este programa".

Los municipios de Albanchez de Mágina, Navas de San Juan, Frailes, Baños de la Encina, Huelma, Los Villares, Santiago-Pontones, Santisteban del Puerto, Torres, Beas de Segura, La Puerta de Segura, Bedmar-Garcíez, Génave, Torreperogil, Campillo de Arenas, Siles, Valdepeñas de Jaén, Villardompardo, Orcera, Cazorla, Cabra del Santo Cristo, Guarromán, Mancha Real, Villacarrillo, Hornos de Segura, Bélmez de la Moraleda, Villanueva de la Reina, Segura de la Sierra, Bailén, Baeza, Begíjar, La Iruela, La Guardia, Pegalajar, Mengíbar, Rus, Vilches, Cambil, Lopera y Jimena han acogido las proyecciones de las siete películas que han conformado la cartelera de este año.

"De las 40 localidades, Bailén, Mengíbar y Huelma han sido los municipios que más espectadores han registrado, superando el millar de personas", ha asegurado el diputado de Cultura y Deportes.

La programación de este año ha tenido una temática "muy variada", que ha incluido desde la comedia familiar, con la cinta '¡A todo tren! Destino Asturias', que ha sido la película que ha tenido más público de las siete programadas; al cine de acción, el cómic o la animación infantil, con largometrajes como 'The Batman', 'Spiderman: no way home', 'Animales fantásticos: los secretos de Dumbledore' o 'Sonic 2: la película'.

También se ha proyectado la cinta 'Madres paralelas', dirigida por el cineasta español Pedro Almódovar, y 'La hija', del realizador Manuel Martín Cuenca, "una película rodada en nuestra provincia que contó con financiación de la Diputación y se filmó en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y en algunas estancias del Antiguo Hospital de San Juan de Dios de Jaén", ha concluido Ángel Vera.