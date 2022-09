Tu horóscopo diario: sábado 10 de septiembre de 2022

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el sábado 10 de septiembre de 2022. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Ten cuidado con los gastos, en este momento te protegen influencias planetarias muy positivas, pero también te impulsan a ser más audaz, a tomar menos precauciones y subestimar los peligros. Pero sobre todo debes ser más prudente con el dinero y no acometer empresas demasiado arriesgadas, o quizás lo lamentes.

Tauro

Eres un gran luchador, tenaz, perseverante, capaz de grandes sacrificios por conseguir aquello que deseas, y muy pronto vas a recibir el premio o el reconocimiento que mereces, y no solo desde el punto de vista laboral o social sino también en tu vida íntima, y hoy mismo tendrás una muestra de lo bueno que se acerca.

Géminis

Es hora de dejar atrás las tensiones y preocupaciones, incluso a los enemigos, que nada pueden contra ti, incluso aunque te ataquen por la espalda. Sin embargo, no esperes un fin de semana demasiado feliz o afortunado porque te amenazan algunas tensiones o desencuentros en tus relaciones de pareja o con la familia.

Cáncer

Un elemento fundamental para poder ser feliz es tener conciencia de que tu vida tiene un sentido y tus esfuerzos no solo van a dar fruto, sino que sirven para algo más que obtener logros materiales. En definitiva, sentir que tu vida es útil para ti mismo y también para los demás, y así te vas a sentir hoy en muchos momentos.

Leo

Ten cuidado con las lesiones o accidentes, sobre todo ten precaución cuando estés al volante de tu coche, o si te gusta realizar deportes violentos y peligrosos. Marte se hallará hoy disonante y el día tiene cierto peligro. Por fortuna, ahora una gran suerte te acompaña y te protege, pero no evitará que te lleves un buen susto.

Virgo

Hoy tendrás la oportunidad de disfrutar de verdaderos momentos de paz junto a tus seres más queridos, olvidarte un poco de tu constante tendencia al trabajo y el sacrificio para así poder pensar un poco en ti y sentir el cariño de aquellos que te quieren de verdad. Un día ideal para pasarlo junto a tu pareja o con la familia.

Libra

Suerte y realizaciones de cara al exterior, pero mucha inestabilidad e inquietudes se agitarán dentro de ti, junto a un gran deseo de actividad física, de salir y relacionarte. Sin duda va a ser un buen día, pero poco apropiado para quedarte en casa, salvo que estés realizando alguna tarea de tipo intelectual o literaria.

Escorpio

Te conviene reponer energías, te encuentras algo cansado ya sea física o psíquicamente, últimamente has desplegado una inusual actividad y necesitas parar un poco. Todo lo que has luchado estas semanas o estos meses atrás va a dar el fruto que esperas y mereces, pero ahora debes descansar y olvidar las tensiones.

Sagitario

No siempre las cosas salen como nosotros desearíamos, y otras veces sí que pueden llegar a salir, pero para ello es necesario tener paciencia y saber esperar el momento óptimo. Por ello no debes entristecerte si tienes la impresión de que nada va como tú querías, solo debes esperar a que tus esfuerzos den el merecido fruto.

Capricornio

Deja de preocuparte por el dinero y las circunstancias materiales, lo que no puedes tener ahora lo conseguirás más adelante porque tú eres un gran luchador, capaz de hacer todos los sacrificios necesarios hasta conseguir lo que quieres. No hay ningún muro que tú no puedas derribar, y con paciencia lograrás tus objetivos.

Acuario

Hoy es uno de los pocos días que tienes la posibilidad de hacer lo que realmente deseas, de dar rienda suelta a tu vocación o trabajar en aquello que más te gusta y donde das lo mejor de ti mismo. En muchos momentos quizás te apetezca estar solo o si has de estar acompañado que sea solo con aquellos que más quieres.

Piscis

Siempre estás pensando en los demás y haciendo cosas por tus seres queridos, pero hoy tendrás la posibilidad de pensar en ti o hacer cosas para ti, y no debes desaprovecharla porque aunque no lo creas lo necesitas. Todos necesitamos cargar las pilas en algún momento y escuchar a nuestro corazón, y tú debes hacerlo hoy.