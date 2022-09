Conclou la rehabilitació integral del Mercat del Grau de València, que obrirà també de vesprada

Els treballs de restauració, amb un pressupost de 2,8 milions d'euros, han permès la recuperació completa d'aquest espai que és el mercat més antic de la ciutat.

L'alcalde de la capital valenciana, Joan Ribó, i l'edil de Comerç, Carlos Galiana, han visitat aquest divendres el recinte per a conéixer el resultat de les obres. El primer edil ha assegurat que amb elles "la ciutadania recobra un punt de venda de productes de proximitat i guanya un punt de trobada veïnal".

Ribó ha aplaudit la recuperació i revitalització d'aquest mercat i ha ressaltat que "manté l'arquitectura original, amb elements de ferro de l'època modernista", a més d'incorporar altres nous "amb zones obertes a la ciutadania".

"Es tracta d'un mercat modern, molt preparat, que combina els usos propis d'aquests recintes comercials i els de un punt de trobada veïnal", ha afirmat el responsable municipal. Així mateix, ha considerat que l'impuls a aquest enclavament comercial "enllaça amb la política municipal de promoure l'alimentació sostenible i de proximitat".

"València, que va ser Capital de l'Alimentació Sostenible, aposta amb aquestes equipaciones pel seu model de ciutat, així com pels agricultors i agricultores, i pels barris", ha exposat Joan Ribó.

Per la seua banda, Carlos Galiana ha explicat que el nou Mercat del Grau "és fruit de mesos de treball de la Regidoria de Comerç, que ha defès un espai accessible i obert que convidarà a entrar a la ciutadania". L'edil ha afirmat que aquest enclavament "destacarà per la convivència comercial i social i actuarà com a element revitalizador del barri".

Galiana ha mostrat el seu agraïment als quatre titulars de llocs de venda existents en aquest mercat quan va començar la seua rehabilitació i ha destacat que han continuat desenvolupant el seu treball en altres mercats de la ciutat.

"Ha sigut un procés llarg, però hui rebem l'obra i ara l'omplirem de vida", ha dit el titular de Comerç, que ha detallat que els quatre llocs de venda que estaven abans de les obres continuaran en el recinte la seua activitat. Ha agregat que el Mercat del Grau compta amb un total de 19 llocs i ha explicat que els 15 buits eixiran a subhasta.