Més del 60% de les consultes per intent o idea de suïcidi en 2021 són de dones a la Comunitat Valenciana

Per províncies, a Alacant es van atendre 4.570 consultes, 8.066 a València i 1.387 a Castelló. Per sexe, 8.536 d'aquestes consultes van ser de dones (2.594 a Alacant, 5.026 a València i 916 a Castelló) i les 5.487 consultes restants d'homes (1.976 a Alacant, 3.040 a València i 471 a Castelló).

Per a visibilitzar i conscienciar sobre aquest problema de salut pública, cada 10 de setembre es commemora el Dia Mundial de Prevenció del Suïcidi.

Del total de consultes ateses, 8.108 van ser consultes en Atenció Primària 4.326 van ser ateses en Urgències hospitalàries i 1.589 en consultes i Unitats de Salut Mental.

D'altra banda, segons dades provisionals, en 2021 s'ha registrat a la Comunitat Valenciana un total de 400 morts que tenen com a causa bàsica el "suïcidi", la qual cosa suposa una taxa bruta de mortalitat per suïcidi de 7,9 per 100.000 habitants. Per sexes, la taxa en homes se situa en 12,1 per 100.000 habitants (302 morts) i triplica la de les dones (taxa de 3,8 i 98 morts).

Açò suposa un descens respecte al total de defuncions per aquesta causa en 2020, un total de 430 morts (312 homes i 118 dones), la qual cosa suposa una taxa bruta, per 100.000 habitants, de 8.5.

PLA DE PREVENCIÓ DEL SUÏCIDI I MANEIG DE LA CONDUCTA SUÏCIDA

La Conselleria de Sanitat va implantar en 2018 el Pla de Prevenció del Suïcidi i Maneig de la Conducta Suïcida amb l'objectiu de donar una resposta ràpida a les persones amb major risc d'acabar cometent suïcidi.

A més de la detecció i valoració del risc, que inclou factors com el consum d'alcohol, la malaltia mental o les patologies cròniques, l'estratègia de Sanitat té com eixos l'atenció abans de 72 hores i el seguiment telefònic de cada pacient des de les Unitats de Salut Mental de cada departament.

Un altre dels eixos de l'estratègia preventiva que desenvolupa Sanitat és el de la informació. En aquest sentit, la pàgina web de la Conselleria de Sanitat i Salut Pública compta amb un espai específic amb informació, identificació de senyals, pautes d'actuació i recursos: