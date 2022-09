PSOE critica la celebración del Andalucía Big Festival en el recinto ferial "por no reunir las condiciones"

Así lo ha manifestado la viceportavoz socialista, Begoña Medina, que ha pedido además "el cumplimiento de las ordenanzas en materia de contaminación acústica e información sobre las dispensas acústicas concedidas al festival, porque lo que está ocurriendo es inaudito".

Medina ha lamentado que "el equipo de gobierno mira hacia otro lado cuando debe proteger a los malagueños contra el ruido. Y con este festival tampoco ha cumplido".

Ha recordado que "la contestación popular ha sido creciente en redes sociales desde el comienzo de los ensayos en la tarde de ayer, pero es que miles de ciudadanos de las zonas aledañas al Real del Cortijo de Torres han escuchado el concierto en los salones de sus casas, mientras que el ruido ha llegado hasta el distrito de Ciudad Jardín".

"Cómo es posible que la propia celebración de la Feria de Málaga no haya despertado tanta oposición por el ruido. Esto se le ha ido de las manos al Ayuntamiento de Málaga. La celebración de un evento multitudinario no puede dejar en manos de quienes hacen de la gestión una improvisación", ha agregado.

También la viceportavoz socialista ha manifestado que "desde el PSOE respaldamos la celebración de grandes eventos que sitúen a Málaga en el mapa internacional de la música, pero el Ayuntamiento de Málaga tiene que hacer compatible la celebración de estos grandes eventos con el derecho al descanso de los malagueños y malagueñas. A la vista de las quejas vecinales, no lo ha hecho".

En este punto, Medina ha recordado que "el PSOE fue el primer partido preocupado por la celebración del evento tras conocer la inversión de la Junta de Andalucía de más de tres millones de euros procedentes de los fondos Feder".

De hecho, ha recordado "el Grupo Parlamentario Socialista ha hecho seguimiento de este asunto desde hace semanas y se ha pedido por escrito la comparecencia del consejero responsable. No debe caber duda en que estamos con los vecinos que soportan un ruido infernal hasta altas horas de la noche, que tienen que trabajar al día siguiente sin haber pegado ojo. De la Torre vuelve a reincidir en su parálisis como ocurrió en su día con los vecinos de Plaza Mitjana, por cuyas denuncias estamos obligados a pagar una millonada".

"Andalucía Big Festival iba a poner el cierre a un verano de eventos en la ciudad, pero la guinda ha sido un estruendo que molesta a miles de horas y eso que el fin de semana ni siquiera ha comenzado", ha apuntado Begoña Medina.

Por su parte, el concejal del PSOE Mariano Ruiz ha adelantado que "ya hemos pedido informes al Ayuntamiento para conocer si la ubicación en el recinto ferial de un evento que se ha colado con calzador ha sido la más adecuada, después de que fallara la anterior en Sacaba, donde incluso se publicitó la localización de una noria, que no ha tenido lugar, e incluso tras fallar el cabeza de cartel del festival, Rage against the machines".

Para Ruiz, "la contestación ciudadana nos da más argumentos para sostener que De la Torre ha perdido el control de la ciudad. A la proliferación de pisos turísticos, el encarecimiento de la vivienda que conlleva la fuga de más de 5.000 malagueños jóvenes a otros municipios para encontrar casa, a una movilidad caótica que pone en peligro a ciclistas y usuarios de patinetes, ahora se suma el problema del ruido".